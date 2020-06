Německá vláda v reakci na koronavirus odsouhlasila snížení DPH i 300 eur na každé dítě

Snížení DPH bude rozpočet stát asi 20 miliard eur (533 miliard korun). Objem celého krizového balíku pak je 130 miliard eur (3,5 bilionu korun).

Německý hospodářský institut DIW uvádí, že stimulační program by mohl v letošním i příštím roce zvýšit výkon největší evropské ekonomiky o 1,3 procentního bodu.

Pokud by Německo krizový balík nepřijalo, mohlo by hospodářství podle DIW v letošním roce klesnout o 9,4 procenta a v příštím roce pomalu vzrůst asi na tři procenta. Pokud se ale opatření plně uvedou do praxe, letošní pokles by mohl být o 8,1 procenta a růst v příštím roce by se mohl vyšplhat na 4,3 procenta.