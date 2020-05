Inflace v dubnu zpomalila. Pomohlo zlevnění benzinu a nafty, potraviny ale dál zdražují

V meziměsíčním srovnání byla dubnová inflace nižší o 0,2 procenta. Také v tomto případě vývoj ovlivnilo zejména zlevnění paliv o desetinu. Byl to jejich největší meziměsíční cenový pokles od začátku měření v roce 1993.

Trh očekával zpomalení inflace na 3,1 procenta, ČNB na tři procenta. „Inflace by měla v příštím měsících dále klesnout pod tři procenta a za celý rok ji očekáváme kolem 2,5 procenta. Obavy z deflace, které by mohly ČNB dotlačit do více nestandardních nástrojů měnové politiky, jsou tak prozatím předčasné,“ komentuje čísla hlavní analytik ING Bank Jakub Seidler.