Česká národní banka snížila základní sazbu na 0,25 procenta

Nižší úrokové sazby v ekonomice by měly zlepšit podmínky při poskytování úvěrů. Subjekty, které se dostávají do finančních problémů, si budou moci půjčovat za nižší úrok. To by mělo pomoci překonat krizové období.

„Poskytovatelé úvěrů se však mohou zdráhat půjčovat finanční prostředky méně bonitním klientům. Nelze proto předpokládat, že by nižší úrokové sazby dokázaly vyřešit všechny současné problémy,“ konstatuje Křeček.

Hlavní eknom Czech Fund Lukáš Kovanda souhlasí. „Navzdory razanci úrokové redukce nelze bezprostředně očekávat její zásadní dopad v ekonomické praxi. Například sazby na hypotékách v nejbližší době v souhrnu neklesnou, případně jen velmi mírně, neboť banky kvůli koronakrizi započítávají do výsledné úrokové sazby pro klienty navýšenou rizikovou přirážku. Tu navyšují kvůli dopadům koronakrizi na bonitu dlužníků, kvůli očekávanému nárůstu podílu problémových úvěrů, ale i kvůli vládním zásahům typu moratoria na splátky úvěrů,“ vysvětluje.

Jednoduše řečeno, poskytovatelé hypoték si budou důkladně vybírat, komu finanční prostředky poskytnou. „Lidé navíc v současné době nejeví zájem o nákup nemovitostí, takže jsme svědky zamrzání realitního trhu, dodává Křeček.