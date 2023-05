Mapy Turecka pomohou pochopit specifika jeho voleb i zahraniční politiky

Více než osmdesátimilionové Turecko je rozlehlou zemí. Je větší než všechny evropské státy (kromě Ruska) a z pobřeží Egejského moře to je k hranicím Íránu přes patnáct set kilometrů. Není tedy divu, že je to také země populačně pestrá. A to se projevuje i v politice.

V Tureckých volbách hraje od 90. let 20. století čím dál výraznější roli otázka identity, píší političtí geografové Edip Asaf Bekaroglu a Gülsen Kaya Osmanbasoglu v knize Turkey's Electoral Geography: Trends, Behaviors and Identities. To se projevilo hlavně vzestupem Lidově-demokratické strany (HDP), která hájí zájmy kurdské menšiny a která letos kandiduje pod hlavičkou Zelené levicové strany (YSP).