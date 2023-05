Byrokrat Kilicdaroglu je „turecký Gándhí“. Chce resuscitovat demokracii a vrátit miliony Syřanů

Do čela CHP vystřelila Kilicdaroglua v roce 2010 sexuální aféra CHP jeho předchůdce Denize Baykala. Tehdejší lídr CHP se rozhodl rezignovat poté, co do médií uniklo video, na němž souložil se svou o dvacet let mladší vdanou bývalou sekretářkou Nesrin Baytokovou. Baykal tehdy obvinil vládu ze záměrného úniku záběrů, což Erdogan odmítl.

Konec elitářství a nástup pragmatismu

Jako předseda CHP Kilicdaroglu pomáhal v posledních třinácti letech přeměnit Atatürkovu elitářskou sekularistickou stranu na více různorodou, sociálně demokratickou a středolevou politickou formaci, aby přilákal více voličů a dokázal porazit Erdogana, píše MEE.

„Jsme sociální demokraté. Vlevo a vpravo, to jsou zastaralé koncepty 18. století. Můžeme dosáhnout porozumění s každým, kdo miluje svou zemi,“ vyjádřil v minulosti své přesvědčení prezidentský kandidát. Do strany soudců, generálů a vlivných byrokratů proto pustil i do té doby úhlavní nepřátele CHP – prokurdské a islamistické politiky.

Přísný sekularismus postupně nahradily otevřenější názory a pragmatismus. V poslední době se Kilicdaroglu snaží naklonit i konzervativní muslimy. Loni na podzim například strana CHP předložila návrh zákona, který má zajistit ženám právo svobodně se rozhodnout, zda chtějí nosit ve veřejných institucích šátek.

Krok vyvolal velice negativní ohlasy mezi zarytými sekularisty. Kilicdaroglu ho však hájil tím, že chce vyřešit dlouhotrvající spor mezi konzervativci a sekularisty. Zakryté vlasy ženy v Turecku mít nemusí a od roku 1980 bylo nošení šátků ve veřejných institucích zakázáno, čímž se tehdejší vlády snažily omezit rostoucí vliv islámu. Erdogan ale tento zákon zrušil.