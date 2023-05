Turecko čelí kurdské otázce od svého vzniku. Erdogan Kurdům pomohl, pak otočil

„I v posledním scénáři je skutečně možné, že se dotázaný člověk identifikuje jako Kurd, a to především z politických důvodů, protože bude chtít podtrhnout důležitost kurdských politických a kulturních práv,“ podotkla pro ČT24.

Před sedmi dekádami nezávislý kurdský stát existoval, ovšem pouhý rok. Vznik takzvané Mahábádské republiky umožnili Sověti v únoru 1946 na jimi kontrolovaném severu Íránu a do jejího čela postavili loutkovou vládu řízenou z Moskvy.

Jejich jazykem je kurdština, která patří do indoíránské větve indoevropských jazyků a má mnoho, i velmi odlišných, dialektů. Systém zápisu není pevně stanoven a tak v některých zemích se zapisuje latinkou, jinde variantou arabského písma a v některých státech variantou cyrilice.

I proto bylo na kurdské obyvatele nahlíženo jako na ty s potenciálem ohrozit existenci tehdy nového státu. Všichni občané země byli identifikováni jako Turci, a to v souladu s představou národa založeného na rovném občanství a společné identitě pod principy sekularismu a suverenity.

„Turci Kurdy nikdy neuznali jako svébytný národ s politickými a kulturními právy. A tato praxe stále pokračuje. Je těžké si představit, že by Turecko jednoznačně kurdskou identitu akceptovalo,“ míní analytik zaměřující se na sociální a politický rozvoj Kurdů Karoch Selim.

S vojenským převratem v roce 1980 byla všechna politická hnutí, kurdská i turecká, eliminována. Jediné, které přežilo, byla Kurdská strana pracujících (PKK), jejíž vedení v čele s Abdulahem Öcelanem stihlo uprchnout do Sýrie. Cílem PKK, založené roku 1978, bylo „ozbrojeným bojem osvobodit nezávislý, sjednocený Kurdistán pro všechny Kurdy“.

Vesnické gardy

Po převratu byl kurdský jazyk oficiálně zakázán ve veřejném i soukromém životě. Represe narůstaly a PKK v reakci zahájila ozbrojenou kampaň. Vláda ve snaze nalézt sympatizanty PKK a dalších levicově-nacionalistických hnutí napadala i nevinné vesničany v jihovýchodních provinciích.

Na zásahu proti skutečným i domnělým podporovatelům PKK se podílely i takzvané vesnické domobrany složené z loajálních Kurdů, jejichž vyzbrojení financovala vláda. Přívrženci Öcelana pak často masakrovali jejich rodiny, mnoho lidí se tak raději oblasti rozhodlo opustit. Deportace Kurdů na západ organizovala i sama vláda, což odůvodňovala tím, že je chrání před PKK.

V devadesátých letech pak došlo k částečnému uvolnění restrikcí ohledně používání kurdštiny a vláda postupně opouštěla diskurz, že Kurdové jsou jen „horští Turci“. Násilí však neustávalo, mezi lety 1991 a 1994 bylo více než tisíc mrtvých ročně, docházelo i k mimosoudním popravám a „záhadným úmrtím“ členů kurdských politických stran, intelektuálů či novinářů.

Systematické vystěhovávání obyvatelstva z provincií pokračovalo, likvidovány byly vesnice, které se nepodílely na systému vesnických domobran. Podle Drechselové bylo zničeno na tři tisíce vesnic. Do poloviny devadesátých let bylo dle údajů Human Rights Watch vysídleno přes tři sta tisíc kurdských obyvatel.

Zklidnění přineslo zatčení Öcelana na konci devadesátých let. Většina PKK se pak na jeho přání stáhla z tureckého území a hnutí vyhlásilo jednostranné příměří. Od počátku roku 1984, kdy hnutí zahájilo ozbrojenou kampaň, do zatčení lídra PKK v roce 1999, zemřelo v důsledku konfliktu asi třicet tisíc lidí. Příměří vydrželo do roku 2004, poté PKK opět zahájila ozbrojené povstání.

Nástup Erdogana a změna kurzu

Nástup Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) v čele s Recepem Tayyipem Erdoganem v roce 2002 přinesl naději ve změnu přístupu ke kurdské otázce. Strana začala problémy spojené s kurdským separatismem vnímat smířlivěji, k čemuž také výrazně přispěly snahy Turecka o vstup do Evropské unie.

V roce 2005 premiér Erdogan jako vůbec první předseda vlády zpochybnil platnost státního dogmatu o nutnosti potlačovat etnickou pluralitu Turecka a označil tento tradiční přístup za možný omyl.

„Vztahy mezi Erdoganem a Kurdy byly na pozitivní cestě. Velké množství jich mu věřilo a volilo ho. Zasadil se o řadu reforem, které po dlouhých desetiletích skutečně postavení Kurdů a jejich život v Turecku zlepšily,“ podotýká Lahučká.