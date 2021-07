Pokud by se k moci dostala opozice, znamenalo by to určitý návrat Turecka mezi civilizované země, říká turkolog Laně

Puč byl potlačen za několik hodin, zemřelo při něm na 250 lidí, další dva tisíce byly zraněny. A hlavně, úřady po neúspěšném puči zahájily čistky, celkem se kvůli tomu v Turecku podle agentury AFP konalo nejméně 290 procesů a byly uděleny tresty bezmála čtyřem a půl tisicům lidí, z toho téměř tři tisíce dostaly doživotí. Trestalo se zejména vše, co mělo co do činění s organizací FETÖ, tedy hnutím duchovního Fethullaha Gülena, kterého Erdogan dlouhodobě viní ze snahy jeho vládu svrhnout.

Pučisté se také snažili zlikvidovat Erdogana, který byl tehdy ještě jen „obyčejný“ prezident, v tehdy ještě existujícím parlamentním systému a byl zrovna na dovolené v letovisku Marmaris na jihozápadě země. Ale letka, která na něho byla vyslána, už ho nezastihla, protože dostal včasné varování a odletěl do Istanbulu, kde se postavil do čela obránců proti puči. Je však otázkou, kým byl informován, pravděpodobně ruskou tajnou službou, což asi později vedlo i k přeorientování turecké zahraniční politiky.

Byl to takový trošku puč nepuč, protože to neproběhlo v noci, za masivního nasazení armádní techniky a vojáků, která by obsadila veškeré komunikační prostředky v zemi, jako to bylo u těch předchozích vojenských pučů. Tento byl zahájen večer, v létě a v době, kdy je nejvíce lidí v ulicích. Došlo v něm i k ostřelování parlamentu, který zatarasily tanky, ale lidé se jim postavili na odpor.

Nicméně Erdogan, až když už mu nic jiného ani nezbývalo, se musel formálně také k Islámskému státu jako celý svět postavit, ale před tím ho prostřednictvím turecké tajné služby nepřímo podporoval. Byla zachycena spousta dodávek maskovaných zbraní, které směřovaly do tehdejší válečné Sýrie ještě před pučem. To byla předehra.

Ano, jde o to, jakou roli v tom hrál sám, protože celá režie puče vypadala podivně. Jak jsem řekl, celé se to odehrálo za bílého dne, letního večera a Erdogan o vlásek unikl letce, která ho letěla zavraždit do Marmaris. Tohle se nikdo ale nedozví, dokud bude Erdogan u moci. Až nebude, pak se možná dostane záležitost na přetřes.

A tomu se snažil Erdogan zabránit, proto chtěl soukromé „přípravky“ na vysoké školy znárodnit. A to, že je organizovala FETÖ, bylo pro něho ideologicky naprosto nepřípustné, tím mu začaly přerůstat přes hlavu a tím se mohly dostat i do tak vlivného postavení, že by se mohly s ním pustit do křížku. A možná, že puč byl určitý pokus o to.

Situace v Turecku byla taková, že tamní střední školy nebyly schopny připravit studenty k vysokoškolskému studiu. Takže ti, kteří chtěli studovat, museli chodit do soukromých přípravných kurzů, jež právě organizoval Fethullah Gülen. Trvalo to dva roky, kdy středoškolská mládež získávala vzdělání, byť morálně a eticky zaměřené na islám. Tím na ně získavala organizace nepřímý vliv, sice byla stejně islamistická jako Erdoganova, ale spíše podporovala sekulární školství a hlavně předměty moderního charakteru, jako informatiku, předměty přírodovědné, matematiku a podobně.

Ano, k moci se Erdogan dostal díky podpoře této organizace, i když ho nepodporovala v samotném politickém boji, ale spíše v kulturně hospodářské politice. Oni měli jednak velice mocnou podnikatelskou síť, kde to fungovalo tak, že podnikatelé přispívali organizaci na její vzdělávací a osvětovou činnost. Takže do její pokladny připlouvaly nesmírné prostředky, které se pak vracely do organizování kvalitních vzdělávacích zařízení, i v zahraničí.

Co to znamenalo v praxi?

Je skutečně Fethullah Gülen odpovědný za puč?

Státní propaganda svalila celou vinu na něj. Ale ono to tak samozřejmě částečně bylo, protože vliv organizace v armádě byl velice silný a armádní důstojníci, kteří puč provedli, nebo se do něj zapletli, mohli být příznivci, nebo členy organizace. Těžko říci, to se těžko zjistí. Každopádně Erdogan to na ně svalil a vzal si to jako záminku čistek v armádě, policii i celé statní správě.

Zmínil jste, že Turecko na tom není hospodářsky dobře, Erdogan ztrácí podporu. Jak moc silné je jeho postavení teď, po pěti letech od puče?

On díky puči získal neotřesitelné postavení v silových složkách, armádě a policii. To je jedna věc. Další je, že si naprosto podřídil soudnictví, protože to se víceméně zodpovídá tureckému ministru spravedlnosti – aby ale mohl fungovat demokratický stát, musí to být odděleno. V Turecku už to tak dnes ale není, vše má v rukou prezident. A ovlivňuje i většinu médií. Je jich jen několik, která jsou proti němu, a ta jsou internetová. Ale on se snaží potlačovat i internet, i tam už jsou některá omezení.

Aktuální nálada je ve společnosti jaká, má Erdogan stále stejně silnou podporu?

Podpora klesá. V komunálních volbách v roce 2019 získali všechny nejdůležitější municipality opoziční představitelé a Erdogan se je snaží potlačovat, jak může. Nejvíce Istanbul, protože to je nejdůležitjší město Turecka, na něm mu záleží – a pokud ho má v rukou opozice, tak je to velmi významné. A opozice má v rukou i Ankaru a také všechna nejdůležitější města pobřežního pásu, Erdoganovi tak zbývá pouze zaostalejší vnitrozemí. To je také jedna z možností, jak by v případných volbách mohl být Erdogan poražen, protože nálady jsou takové, že národ by si přál návrat parlamentního systému a likvidaci toho současného arbitrárního prezidentského.

Ovšem těžko se to daří, protože Erdogan má stále v rukou média, stále má v rukou mocnou propagandu, která zdaleka ještě neukazuje, že by mohl být poražen, a volby ještě dlouhou dobu nebudou.

Co se změnilo v armádě?

Armáda doznala takových čistek, že je zcela podřízená prezidentovi. Došlo tam i ke změně struktury. Zatímco dříve byl hlavou armády náčelník generálního štábu a ten byl ve vyšším postavení než ministr obrany – což tedy neodpovídalo demokratickému standardu, ale v Turecku to tak stále fungovalo, tak to Erdogan změnil. Z náčelníka generálního štábu, který mu byl loajální, udělal ministra obrany. Sundal mu uniformu a oblékl ho do civilních šatů a tím splnil obecný předpoklad, že v demokratickém státě řídí armádu civilisté. Jenže ve skutečnosti jsou to lidé, kteří plní Erdoganovy příkazy.

A dále i policie, eventuálně četnictvo, což je sbor, který vykonává pořádkovou službu na venkově, ale zároveň má i vojenskou organizaci a mnohdy se podepsal pod řadu nevybíravých akcí proti opozici, a pak i letectvo, námořnictvo. Vše je jim zpacifikováno.

Čistky neminuly ani vzdělávací systém…

Byly vyhozeny stovky, tisíce učitelů, od vysokoškolských až po středoškolské. Mnoho lidí nenachází uplatnění, protože když má někdo nálepku, že je z FETÖ, tak je to stejné, jako když měl někdo u nás za bývalého režimu buržoazní původ, také těžko sháněl uplatnění. Nezaměstnanost se zvýšila, ale zhruba čtvrt milionu lidí emigrovalo, především příslušníků vyšší inteligence, takže vzdělanostní úroveň Turecka se v těch nejvyšších špičkách snížila.

Nehledě na to, že Erdogan podřídil vzdělávací systém čistě náboženským účelům, takže dnes je nejmocnější organizací Státní úřad pro náboženské otázky. Ten má daleko největší rozpočet ze všech státních úřadů a řídí výuku, v Turecku je povinné muslimské náboženství, a to i pro nemuslimy, byť je jich tam málo. Indoktrinace pomocí sunnitského islámu je tak čím dál silnější, Erdoganovi jde o to, aby vychoval poslušnou pobožnou generaci, kterou by mohl on, nebo ten, koho on si zvolí, dál ovládat.

Aktuální pozice novinářů je jaká?

Většina těch nezávislých je buď v emigraci, nebo vězení, stejně jako v případě opozičních poslanců.

Jak silné je ve skutečnosti postavení opozice?

Strany v parlamentu jsou velmi bezzubé a tvoří takovou stafáž, i když jsou určitou nadějí, že kdyby vyhrály volby, tak by se situace mohla změnit. Ale v současné době pro Erdogana velké nebezpečí nepředstavují.

Nicméně, hlavní opoziční silou je Republikánská lidová strana a ta má starosty v největších městech Turecka. Snahou opozice je požadavek změnit Erdoganem vytvořený prezidentský systém na parlamentní, aby rozhodovací pravomoci měl parlament a prezident byl formálnější hlavou státu, ale záleží, jak se to upraví. Ale nebyl by to prezidentský systém, kde je prezident de facto diktátorem.

Pozice FETÖ se změnila jakým způsobem?

Erdogan má veškerou moc v rukou, takže oni nevyvíjejí veřejnou činnost. V Turecku už dochází i k tomu, že zmizely veškeré zmínky z minulosti, kdy třeba prezident Gülena chválil. Erdogan také stále vyvíjí úsilí, aby mu Spojené státy Gülena vydaly. Ale je to už starý muž, poměrně nemohoucí, který žije v Pensylvánii, a Spojené státy nevidí důvod, proč by ho vydávaly, jeho případ by musely posoudit jejich vlastní soudy a ty se k tomu nemají, protože on žádnou ilegální nebo trestnou činnost neprovádí. To je hlavní bod sporu Turecka s USA.