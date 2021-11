Přibylo 9292 nakažených koronavirem, je to nejvyšší nedělní nárůst od začátku epidemie

Za celý minulý týden odhalily laboratoře v Česku 128 510 případů koronaviru. Je to zhruba o 21 tisíc případů více než o týden dříve. Počet hospitalizovaných se od minulé neděle zvýšil o více než 400 lidí. Přibylo 165 pacientů v těžkém stavu .

Stále vysoký je také počet obětí nákazy. S covidem-19 v minulém týdnu v Česku zemřelo 635 lidí. O týden dříve to bylo 672 zemřelých. Je ale pravděpodobné, že údaje z posledních dní se při dalších aktualizacích ještě zvýší. „Vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic,“ uvedlo ministerstvo.

Laboratoře v neděli provedly zhruba 54 700 testů, asi o 7000 méně než před týdnem. Podíl pozitivních vzorků v případě preventivních testů se zvýšil na 11,47 procenta, o týden dříve byl necelých osm procent. U takzvané diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se pozitivita zvýšila z 35,58 na 39,01 procenta. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé kvůli kontaktu s nakaženým, potvrdily testy nákazu u 16,62 procenta lidí, což je o 2,5 procentního bodu více než před týdnem.

V devíti regionech Česka je k pondělí incidence vyšší než 1000, v některých z nich výrazně. Nejhorší situace je nadále v Olomouckém kraji, kde na 100 tisíc obyvatel připadá za posledních sedm dní 1641 nakažených. Incidenční číslo se tam ale nezvýšilo, v neděli mělo stejnou hodnotu. Následuje Zlínský kraj s incidencí 1557. Relativně nejlépe je na tom stále Karlovarských kraj, kde na 100 tisíc obyvatel připadá v uplynulém týdnu 469 případů covidu. V žádném jiném regionu se incidence nedostala pod 900. Od neděle ale ve čtyřech krajích klesla, jsou to Liberecký, Moravskoslezský, Jihočeský a Pardubický.

Testují se školáci i zaměstnanci

V základních a středních školách se v pondělí koná další kolo plošného testování. Podobně jako minulý týden se týká neočkovaných, kteří v uplynulých 180 dnech neprodělali nákazu novým koronavirem. Školy mají pro testování žáků zásoby antigenních testů od státu, pro neočkované učitele musí zajistit testování samy. Testování bude podle rozhodnutí vlády pokračovat i v dalších týdnech, opakovat se má vždy v pondělí do konce února.

Také zaměstnavatelé musejí do pondělka dokončit prvního kolo testování neočkovaných pracovníků. Testování především prostřednictvím antigenních samotestovacích sad je povinné jednou za týden, týká se všech typů typů firem včetně živnostníků, vztahuje se na státní organizace i obce. Testovat se nemusejí lidé, kteří pracují z domu a ti, kteří se při práci nestýkají s dalšími lidmi. Podniky by stejně jako dříve měly mít možnost čerpat na test určený k sebetestování příspěvek 60 korun z fondu prevence zdravotních pojišťoven.

Vláda projedná obnovení podpory ve firmách

Vláda v demisi v pondělí zváží, zda kvůli dopadům epidemie na české hospodářství obnoví část programu Antivirus. Firmy s omezením výroby a služeb by mohly znovu dostávat 60 procent vyplacené náhrady mzdy do 29 tisíc korun. Odbory a zaměstnavatelé obnovení příspěvku už dřív požadovali. Podle evropských pravidel je možné podporu firmám poskytovat do konce června příštího roku. Zatím se z Antiviru vyplatilo přes 50 miliard korun. V pondělí dopoledne bude jednat i Ústřední krizový štáb.

Vláda vyhlásila již od půlnoci na pátek na 30 dní nouzový stav, na který kabinet navázal nová plošná protiepidemická opatření. Zakázal vánoční trhy, mezi 22:00 a 05:00 musejí být uzavřené restaurace, bary či kluby a na kulturní, sportovní či vzdělávací akce může maximálně 1000 sedících lidí.

Obavy budí nová riziková koronavirová varianta omikron, v Česku se objevila jako v jedné z prvních zemí v Evropě. U ženy, která se vrátila z africké Namibie, tuto variantu na 90 procent potvrdila sekvenační analýza liberecké nemocnici. Konečný výsledek by měl být znám v pondělí. Žena se z Afriky do Česka vrátila ve skupině s dalšími osmi lidmi. Kvůli variantě omikron musejí Češi i občané zemí EU od soboty po příjezdu z několika jihoafrických zemí minimálně na deset dnů do izolace. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do země zakázaný.