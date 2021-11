Test potvrdil nákazu variantou omikron u ženy z Liberce

„Máme to potvrzené, sekvence bude nahraná do databází. Pomohla nám s tím Národní referenční laboratoř a zároveň jsme to hodnotili s odborníky z Akademie věd,“ řekla primářka oddělení genetiky a molekulární diagnostiky liberecké nemocnice Iva Dolinová. Liberecká nemocnice podle ní žádné další vzorky s podezřením na variantu omikron neanalyzuje.