Od soboty se kvůli nové variantě viru omezí vstup do Česka z jihu Afriky. Zvažuje to i Evropská komise

Od soboty nebudou moci do Česka vstoupit občané třetích zemí, kteří byli v posledních čtrnácti dnech více než dvanáct hodin v nějaké z osmi afrických zemí –⁠ Jihoafrické republice, Namibii, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně, Mosambiku, Zambii. Občané Česka a EU a držitelé dlouhodobých pobytů tak budou moci učinit za přísných epidemiologických podmínek. Opatření zatím platí do 12. prosince. Ministerstva zdravotnictví a zahraničí tak činí ve snaze zabránit šíření nové nebezpečné varianty koronaviru, která byla zachycena v Jihoafrické republice. Na Twitteru to oznámil ministr zahraničí v demisi Jakub Kulhánek (ČSSD). Nejsou doporučeny cesty do těchto oblastí.