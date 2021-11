Pandemie ve světě: Francie doporučuje posilovací dávku všem dospělým, Nizozemsko odkládá chemoterapie

Francouzský zdravotnický úřad HAS doporučil podat posilující dávku vakcíny proti covidu všem osobám nad 18 let. Přeočkování by měly podstoupit pět měsíců od podání druhé dávky.

HAS třetí dávku v pátek doporučil všem osobám nad 40 let šest měsíců od dokončené vakcinace. Nyní v novém prohlášení sdělil, že se rozhodl zmírnit věkovou hranici i lhůtu mezi očkováním, protože „epidemie je ještě silnější, než se očekávalo“.

Polsko za poslední den zaznamenalo 497 úmrtí spojených s covidem-19 a 28 128 nově nakažených. Podle tamního ministerstva zdravotnictví je bilance zemřelých nejvyšší v současné čtvrté vlně epidemie.

Počet pacientů v nemocnicích za poslední den vzrostl o 380 na 19 087, z toho 1657 potřebuje k dýchání plicní ventilátor. Celkově má polské zdravotnictví k dispozici bezmála 25 tisíc lůžek pro covidové pacienty a 2300 plicních ventilátorů.