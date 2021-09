Protilátky po nemoci vydrží déle, očkování je ale výrazně bezpečnější, říká biochemik Trnka

Vyvrací rovněž další spekulaci – a sice že očkování mění DNA. Biochemik upozorňuje, že lidské buňky nejsou za většiny okolností schopny přepsat RNA do DNA: „Kdyby bylo tak jednoduché pozměnit naši DNA, dělo by se to dnes a denně,“ podotýká Trnka s tím, že například v salátu je RNA plno. Lidé, kteří se bojí poškození DNA, by se mnohem více měli obávat kouře z cigaret, doplňuje.

Bez testů jsme poloslepí, varuje Trnka

Za chybu považuje Trnka konec testování ve školách a firmách. Alespoň v nějaké formě by mělo být zachováno, je přesvědčen, jelikož pravidelné testování pomáhá zjistit, jakým směrem se šíření koronaviru vyvíjí. Bez testování se může stát, že se najednou naplní nemocnice, domnívá se biochemik.

Byť je přesvědčen, že je nepravděpodobné, aby se zopakovaly vlny jako loni na podzim či letos na jaře, neznamená to, že blížící se období nemůže být nebezpečné. „Pokud necháme rozjet to, co teď narůstá, bude vlna smrtící, bude stát životy tisíců, možná desetitisíců lidí, a to zejména těch, kteří nejsou naočkováni, případně neprodělali covid,“ varuje Trnka, podle nějž se vláda musí zaměřit na motivaci lidí k očkování.

Lidé by se podle něj měli připravit na to, že ještě několik let je třeba s covidem počítat. „Připravil bych se na to, že rok dva budeme muset s covidem nějakým způsobem žít. Možná to bude lepší a lepší, ale než přijde chvíle, kdy si řekneme, covid není téma, nemusíme se očkovat, nosit roušky, to si myslím, že ještě bude trvat,“ uvažuje.