Půl milionu seniorů nemá očkování. Cílí na ně dezinformátoři a vládní kampaň reagovala se zpožděním

Podíl seniorů, kteří odmítli vakcínu proti covidu-19, respektive o ni nepožádali, znepokojuje některé odborníky. Očkováno není více než půl milionu lidí ve věku nad 60 let, nejnižší je proočkovanost v Moravskoslezském kraji.

Očkováno není ani osm procent klientů domovů pro seniory, celkem asi pět tisíc lidí. Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého k tomu mají vesměs tři důvody. Někteří neměli o ní a o procesu očkování dost informací, dalším častým důvodem byla i kontraindikace; někteří senioři se zkrátka očkovat proti covidu-19 nemohli. „Třetí důvod, který byl nejčastější, je odmítání vakcíny z důvodu nedůvěry v ní a obecně v očkování,“ dodal Horecký.

V některých případech klientům domovů rozmluvili očkování jejich blízcí. „Zaznamenali jsme případy, kdy by se senior chtěl nechat očkovat, anebo je jeho názor neutrální, neviděl by v tom problém, ale rodina si to nepřeje a tímto směrem ho ovlivnila,“ poukázal prezident asociace.

Někteří senioři, které oslovila redakce 168 hodin, měli jasné argumenty, proč se vakcíně vyhýbají. Odkazovali na to, že si přečetli o tom, že jsou vakcíny určené „na likvidaci lidí“ nebo že „je to kapitalistický podvod“.