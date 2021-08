Podzimní vlnu covidu odhadujeme asi na 70 procent loňské, říká hygienička Svrčinová

„Můžeme očekávat, že na podzim dojde ke zhoršení epidemiologické situace, takže připravujeme strategie na podzimní vlnu, odhadujeme, že by měla být asi na sedmdesáti procentech loňské,“ předpovídá Svrčinová. Na to by chtěla nastavit také případná opatření. Avizuje, že by se mohlo zavést pravidlo, že služby budou moci využít jen lidé očkování a s prodělanou nemocí.

Provozovny v případě další covidové vlny Svrčinová zavírat nechce, ale vydala by se pouze cestou omezení. „Uzavírání restaurací bude to úplně poslední. Vždy máme možnost nastavit opravdu striktní pravidla, zvětšit cirkulaci vzduchu. Zavření je až to poslední,“ předesílá Svčinová.

Hlavní hygienička pak počítá se zhoršením epidemiologické situace se začátkem školního roku. „Velká masa lidí se vrátí do režimu, kdy budou více vevnitř. Zatím máme také proočkováno jen něco přes padesát procent obyvatel, je tady nový faktor delta mutace, stále ještě máme asi 450 tisíc nenaočkovaných osob v seniorní kategorii,“ vyjmenovává Svrčinová rizika podzimní vlny.

Geograficky hygienička shrnuje, že hůře jsou na tom s očkováním příhraničí a moravské kraje než kraje české. Kromě vzdálenosti k očkovacím místům podle ní lidi dlouho odrazovala nutnost registrace.