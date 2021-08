Velká studie odhalila skutečný rozsah covidové epidemie v Česku

Studie byla plánována jako třífázová, přičemž první začala v říjnu 2020 a nábor účastníků skončil v březnu 2021 před začátkem masivní vakcinační kampaně. Více než třiceti tisícům účastníkům starším 18 let byly v síti akreditovaných laboratoří v rámci tohoto projektu odebrány vzorky krve a změřeny hladiny protilátek s cílem sledovat dynamiku IgG protilátek proti SARS-CoV-2 v populaci, která se s touto nemocí zatím nesetkala a ani nebyla očkovaná.

Na analýze a interpretaci získaných dat se kromě pracovníků centra RECETOX podíleli epidemiologové z partnerského pracoviště na University College London, kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice a Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

„Výsledky první fáze studie ukázaly rychlý nárůst seropozitivity demonstrující rozsáhlou expozici české populace viru SARS-CoV-2 během dramaticky probíhající druhé vlny pandemie: zatímco v říjnu a listopadu 2020 mělo sledované protilátky pouze 28 procent dobrovolníků, v prosinci 2020 a lednu 2021 to bylo 43 procent a v únoru a březnu 2021 už 51 procent. To znamená, že v březnu 2021 už nebyla podstatná část české populace k infekci SARS-CoV-2 imunologicky naivní“, komentoval výsledky Vojtěch Thon z Masarykovy univerzity, který nad studií převzal odbornou záštitu.

„Rostoucí trend souhlasí s celostátními daty o kumulativním počtu pozitivních PCR testů a potvrzuje průběžně zveřejňovanou dynamiku vývoje epidemie. Naměřená data nicméně indikují, že procento populace, které bylo do března 2021 exponováno viru SARS-CoV-2 bylo významně větší, než by vyplývalo z přímých odhadů založených pouze na datech z PCR testování“, dodal Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Nejméně jedna třetina účastníků, u kterých byly nalezeny protilátky, přitom nezaznamenala žádné příznaky onemocnění a 28 procent seropozitivních jedinců ani nikdy nebylo na PCR testu. Tato čísla podle autorů ukazují význam velkoplošných serologických studií, které popisují rozsah šíření viru v populaci.

Výzkum pokračuje

V březnu 2021 začala v Česku masivní kampaň s cílem proočkovat ideálně celou dospělou populaci proti SARS-CoV-2 do konce září 2021. Od března do září budou proto všem účastníkům znovu měřeny protilátky s cílem zmapovat dynamiku tvorby protilátek ve sledovaném vakcinačním období. Ve třetí fázi vyšetření plánované na období od října 2021 do března 2022 se bude dále sledovat přetrvání či pokles paměťových IgG protilátek proti SARS-CoV-2 u jedinců, kteří prodělali infekci, a těch, kteří byli očkováni.