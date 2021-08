Proti covidu je plně očkovaná polovina Čechů. Kolektivní imunita nemusí být možná, proto je vakcína ještě důležitější

Izrael proto začal na přelomu července a sprna s podáváním třetí dávky vakcíny. Od té doby dostalo třetí dávku přes čtvrt milionu obyvatel starších 60 let, což je zhruba pětina lidí v této věkové kategorii. Celkem by se zatím přeočkování mělo týkat asi 600 tisíc lidí.

Některé země se v posledních týdnech začínají zabývat tím, jestli by se neměla podávat některým ohroženějším obyvatelům třetí dávka vakcíny, která by mohla ještě více podpořit správnou imunitní reakci. Výše uvedená data o účinnosti ukazují, že zejména senioři a lidé s narušenou imunitou mohou mít méně protilátek, než je zapotřebí, zejména pokud od podání druhé dávky uplynula delší doba.

Naopak to zatím neplánuje Velká Británie. „Čas, kdy bychom potřebovali posílit očkování, by nastal v situaci, kdy by mezi očkovanými došlo k nárůstu hospitalizací nebo úmrtí. A to v tuto chvíli nevidíme,“ řekl Andrew Pollard.

„I kdyby hladina protilátek vyvolaných očkováním klesla, náš imunitní systém by si podle něj očkování pamatoval celá desetiletí a poskytoval by určitou ochranu, pokud by byl vystaven viru. V tuto chvíli tedy není důvod k panice,“ řekl.

Přeočkování, které vedle Izraele plánuje zavést i mnoho evropských zemí, kritizoval šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle něj by měly dostat prioritu dodávky vakcíny do chudších zemí, kde je proočkovanost obyvatel stále velmi nízká. Vyspělé země by podle něj měly počkat s plány na přeočkování alespoň do konce září, až bude naočkováno proti covidu-19 nejméně deset procent světové populace.

Je zapotřebí jiná vakcína?

Někteří lidé se také obávají, že se virus v podobě varianty delta už změnil natolik, že by proti němu vakcína nemusela být dostatečně účinná a nemusela by stačit ani třetí dávka. Tento týden se k tomu vyjádřil výkonný ředitel společnosti BioNTechu Ugur Sahin. Vakcína první generace, kterou na covid-19 vyvinula jeho firma ve spolupráci s americkou firmou Pfizer, podle něj funguje i proti mutacím koronaviru, jako je kmen delta, a v tuto chvíli není třeba ji uzpůsobovat.