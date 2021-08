Přeočkování třetí dávkou proti covidu je stále pravděpodobnější, premiér Babiš chce studii imunity

„Doufejme, že do září budeme na osmdesáti procentech a bude to taková mez, která očkování zpomalí, takže teoreticky by měla stačit kapacita nemocničních center a ambulancí, pokud nenastane situace, že se třeba schválí třetí dávka pro některé věkové skupiny,“ říká náměstkyně ministra pro zdravotní péči Martina Koziar Vašáková.

Právě proto chce resort rozhodnout o přeočkování do konce srpna, aby případně uzavření některých vakcinačních center stihl zabránit.

Česko pod evropským průměrem

Klesající zájem hlásí i další očkovací centra. Třeba lékaři z Fakultní nemocnice Ostrava očkovali během června a července každý den v průměru přes tři tisíce lidí. Teď je to méně než polovina.