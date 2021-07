Lidé s vakcínou Pfizer/BioNTech mají desetkrát víc protilátek než ti se Sinovacem, ukázal čínský výzkum

Výzkum Hongkongské univerzity (HKU) založený na studii 1442 zdravotnických pracovníků vydal ve čtvrtek odborný časopis Lancet Microbe. Vědci uvedli, že protilátky nejsou jediným měřítkem úspěšnosti vakcíny v boji proti určité nemoci, ale je to silný náznak její účinnosti. „Rozdíly v koncentracích neutralizačních protilátek zjištěné v naší studii by se mohly promítnout do podstatných rozdílů v účinnosti vakcíny,“ konstatovali.

Lidé, kteří dostali vakcínu Sinovac, měli „podobné nebo nižší“ hladiny protilátek, než jaké byly pozorovány u pacientů, kteří onemocnění chytili a úspěšně se mu ubránili.

Studie doplňuje rostoucí počet důkazů o tom, že vakcíny využívající průkopnickou technologii mRNA – například BioNTech a Moderna – poskytují lepší ochranu proti koronaviru a jeho variantám než vakcíny vyvinuté tradičnějšími metodami, například s použitím inaktivovaných částí viru.

Tradiční vakcíny jsou ale zase levnější na výrobu a méně komplikované na přepravu a skladování, což z nich činí důležitý nástroj pro boj s pandemií v méně bohatých zemích světa.

V Hongkongu jsou v současné době k dispozici jak očkovací látky německé výroby BioNTech, tak Sinovac.