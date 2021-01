Pfizer/BioNTech, nebo Moderna? Srovnání, čím se liší obě schválené vakcíny proti covidu

V současné době si lidé nemohou vybírat, jakým druhem vakcíny by chtěli být očkováni, nedá se to očekávat ani v blízké budoucnosti. Přesto je již například nyní jasné, že vakcíny společnosti Moderna budou dostávat jiné skupiny lidí než vakcíny Pfizer-BioNTech.

Jak fungují

Obě vakcíny pracují na stejném principu –⁠ připraví tělo na obranu proti onemocnění covid-19. Obsahují molekulu nazývanou messenger RNA (mRNA), která nese instrukce pro produkci spike proteinu. To je protein, který se vyskytuje na povrchu viru SARS-CoV-2 a je potřebný pro to, aby byl virus schopen vstoupit do buněk.