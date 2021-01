Ministerstvo představilo strategii očkování a nový výpočet rizikového skóre

„Očkování proti covidu-19 v Česku má čtyři fáze. První fází bylo vytvoření podmínek pro očkování. Nyní probíhá fáze I-A, což je očkování nejrizikovějších skupin, čímž zabráníme přetížení zdravotního systému. Ve fázi I-B budou očkovány další prioritní skupiny, ve fázi II zbytek obyvatelstva,“ popsal na úterní tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Odhadl, že očkování lidí z prioritních skupin, kterých je asi 600 tisíc, by mělo být hotové nejpozději v březnu. Jde hlavně o seniory a zdravotníky. Kýžená část populace, kolem pěti milionů lidí, by pak podle něj mohla být proočkována do konce léta. V pondělí večer to podle něj bylo 13 tisíc lidí.

Rezervační systém pro očkování proti covidu-19 bude podle Blatného pro lidi nad 80 let spuštěn 15. ledna, pro ostatní pak od 1. února. Registrace bude probíhat on-line. Systém přídělí zájemcům prioritu podle věku či zdravotního stavu. Podle priority pak stanoví termín, přiblížil ministr.

Od pondělí se očkuje ve všech krajích, většinou zdravotníci nebo senioři v nemocnicích či domovech důchodců. Dosavadní vakcinační strategie počítá zpočátku s očkováním ve 30 centrech v nemocnicích, postupně by se pak měli zapojit praktičtí lékaři. Kapacity se budou navyšovat podle toho, jak bude Česko dostávat další dodávky vakcíny.

Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny se bude veřejnost u praktiků očkovat nejspíš v březnu. Od tohoto měsíce by Česko mělo dostávat dva miliony dávek měsíčně a denně očkovat kolem 80 tisíc dávek. Podle bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly to nepůjde jen v nemocnicích a ordinacích praktiků, potřeba budou velká centra. S těmi počítá pro každý okres i alternativní strategie, kterou v pondělí pro Jihočeský kraj představil jeho hejtman Martin Kuba (ODS).