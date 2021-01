Ministerstvo zdravotnictví připravuje změny indexu PES, zohlednit by měl třeba hospitalizované

Už od října jsou kvůli koronaviru zavřená divadla, pro diváky tak alespoň představení předtáčí. Znovu otevřít pro veřejnost chtějí také provozovatelé sportovišť nebo bazénů. Denně kvůli tomu vyřizují desítky dotazů od návštěvníků. „Ptají se, jestli budeme otevírat, já bych tu stupnici trošku přehodnotil, protože musíme brát v úvahu, že voda je chlorovaná,“ říká ředitel Plaveckého stadionu Podolí Jan Bezděk.

V případě bazénů se teď s jejich otevřením počítá ve třetím stupni protiepidemického systému. Hlediště divadel se pak mají začít plnit až v tom druhém. To by se ale mohlo změnit. Podle dřívějších vyjádření ministra zdravotnictví by se měly omezit uzávěry napříč sektory, pokud majitelé provozoven dodrží stanovené podmínky.

„Jedna z těch cest pro to, abychom mohli spustit kulturní a sportovní provozovny, kde lidé tráví více času, je prokazování se negativními testy,“ uvádí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza pak míní, že s ministerstvem zdravotnictví svaz jedná o zmírnění opatření. „I v pátém stupni PSA by mělo být možné použít různé služby, jako jsou kadeřnictví nebo fitness centra, pokud kadeřnice nebo trenér jsou očkovaní nebo pokud mají negativní antigenní test,“ říká Prouza.