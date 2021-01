PES mírně poklesl na 85, je ale stále vysoko v pátém stupni. Vláda projedná, jak fungují její opatření

V posledních třech krajích začíná očkování proti covidu-19. Vakcínu dostanou přednostně zdravotníci, od poloviny ledna by mělo začít očkování široké populace, v prvé řadě lidí nad 80 let. Zatím ale v Česku platí nejpřísnější stupeň opatření kvůli koronaviru, který se před koncem roku šířil nebývalým tempem. Nejvyššímu stupni odpovídá i rizikový index PES, který sice po třech dnech poklesl z hodnoty 90 na 85, ale stále je vysoko nad hranicí mírnějšího stupně čtyři, v neděli přibylo 6220 lidí s potvrzenou nákazou koronavirem. Vývoj epidemie na svém pondělním jednání zhodnotí vláda. Podle platných opatření se také většina dětí po skončení vánočních prázdnin místo do lavic vrací k distanční výuce.