Pozor na známky, nedávají teď výpověď o průběhu vzdělávání, varuje školní inspekce

Do škol se nyní vracejí maturanti, od středy opět začíná i praktická výuka na středních a vysokých školách a individuální výuka na základních uměleckých školách. V pondělí půjdou do škol i žáci devátých tříd základních škol a také třetích, čtvrtých a pátých tříd. Přidají se k prvňákům a druhákům, kteří do lavic usedají již týden. Žáci z druhého stupně se vrátí zpola – začnou se po týdnech ve školách střídat.

Návrat maturantů však hodnotí ředitelé středních škol rozpačitě. Ředitelka pražského gymnázia Nad Štolou a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová řekla v Událostech, komentářích, že žáci nejvyšších ročníků její školy se do tříd zatím ani nevrátí. Příčinou je požadavek, aby skupiny při prezenční výuce zůstávaly homogenní. To komplikuje předmaturitní semináře, ke kterým se scházejí žáci z různých tříd.

Druhý a první stupeň rizika: ve dvou nejnižších úrovních nákazy by školy fungovaly relativně normálně s výjimkou univerzit třetího věku. Přednášky na vysokých školách by byly ve stupni dva omezené na 50 lidí a ve stupni jedna na 100 lidí. Ve druhé úrovni budou mít v případě nošení roušek ve třídách výjimku kromě mateřských a speciálních škol také první stupně základních škol , v nejmenším riziku budou roušky povinné plošně jen na chodbách .

Třetí stupeň rizika: pokud se Česko přepne na třetí stupeň PES, umožnilo by to střídavou výuku i na středních školách a na vysoké školy by se mohly vrátit první ročníky . Ve třetí úrovni rizika nákazy budou roušky pořád povinné i ve třídách pro všechny s výjimkou mateřských a speciálních škol.

Čtvrtý stupeň rizika: pokud se pandemická situace v Česku zlepší a přepne se z pátého na čtvrtý stupeň rizika protiepidemického systému (PES), vrátí se do škol k plné výuce děti z prvního stupně základních škol a také devátých tříd a dále pak závěrečné ročníky středních a vyšších odborných škol . Turnusová výuka na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií bude fungovat v týdenních cyklech, třídy se tak budou po týdnu střídat ve výuce ve škole a z domova. Praktická výuka se obnoví ve středních a vyšších odborných školách pro skupiny do 20 lidí, vysokých škol se to týká jen posledního ročníku. Roušky zůstanou povinné i ve třídách pro všechny s výjimkou mateřských a speciálních škol.

„Není to tak důsledné, děti drží ruce tak, jak jsou zvyklé od těch tří let, co vzaly do ruky pastelku,“ uvedla učitelka první třídy ve škole na pražském Lyčkově náměstí. Výuka navíc postupovala velmi pomalu. Malé děti nevydržely u obrazovek více než hodinu denně.

Týden poté, co se do základních škol vrátili nejmladší žáci, vychází najevo, jak jim měsíc distančního vzdělávání uškodil. Prvňáci se právě učili psát, když politici rozhodli, že nemohou chodit do školy. Od té doby museli místo pedagogů dohlížet na správné držení tužky, postavení ruky nebo sezení hlavně rodiče. Podle učitelů je to vidět.

Pro to, aby se covid-19 nezačal ve školách prudce šířit, považují ředitelé za zásadní dodržování hygienických pravidel – dodržování rozestupů, nošení roušek, používání dezinfekce při příchodu do školy. Nejsou příliš nakloněni plošnému testování učitelů.

Ani Jiří Zajíček nevidí dosavadní výpadky výuky na středních školách jako zásadní problém pro vzdělání jejich absolventů. „Příprava na středních školách trvá tři nebo čtyři roky. Výpadek byl několik měsíců. Nemyslím si, že by to bylo tak fatální,“ míní.

„Půjde i o to, jestli to bude na dobrovolné bázi, jak to bude financováno, a co nám to testování přinese. Čili jestli budeme vědět něco nového, co nezjistíme i bez plošného testování. Nejsem přesvědčen, že to je cesta, která by byla samospasitelná,“ řekl Jiří Zajíček.

Renata Schejbalová soudí, že učitelé nejsou ti, u kterých by nemoc covid-19 probíhala bezpříznakově. Za zásadní proto považuje to, že kantor, u kterého se příznaky projeví, do školy vůbec nepřijde.