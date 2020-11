Návrat dětí do lavic musí doprovodit další opatření, říká Valachová. Možností je testování ve školách

Předseda České lékařské komory Milan Kubek s návratem dětí do škol nesouhlasí. „V současné situaci to považuji za naprosto šílený nápad, protože děti jsou ideálními přenašeči,“ uvedl pro ČT.

Kateřina Valachová návrat dětí do lavic sice očekávala, ale čekala pozdější datum. „Předpokládala jsem, že se prvňáčci a druháčci vrátí do škol o týden později, takže mě to překvapilo. Ale myslím, že z pohledu pedagogického, z pohledu rodičů i samotných dětí je dobře, že se prvňáčci a druháčci vrací do našich škol,“ říká k ohlášenému kroku.

„Mám názor ten, že je dobře, že se děti vracejí do školy, ale myslím si, že to musí být doprovoděno tím, abychom věděli, jakým způsobem budeme dobrovolně bezplatně testovat zejména dospělé ve školách,“ pokračuje Valachová. Možností je podle ní také testování dětí při příchodu do školy. „Abychom se nedostali do situace, že se nám budou opakovat karanténní opatření ve školách, z toho bychom nikdo neměli radost,“ vysvětluje.

Baxa: Nezaznělo žádné zdůvodnění tohoto kroku

S návratem nejmladších dětí do školy souhlasí i Martin Baxa z ODS. „Myslím, že návrat dětí z prvních a druhých tříd základních škol je určitě dobrá zpráva z pohledu pedagogického. Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že právě tyto děti nejvíc potřebují chodit do školy, navyknout si na školní režim, vyučují se věcem, které se distančně učí velice obtížně, takže samo o sobě to dobrá zpráva je,“ uvedl.

„Nicméně já jsem včera (ve středu) poslouchal velmi pečlivě tu tiskovou konferenci pana ministra Plagy a pana ministra Blatného, a co mě velmi zarazilo, je bohužel to, že nezaznělo žádné zdůvodnění tohoto kroku, to znamená na základě jakých konkrétních dat se vláda rozhodla školy otevřít a na základě kterých dat budou pokračovat dále,“ kritizuje Baxa.

Je třeba ochránit učitele, připomíná Výborný

Plánovaný návrat některých žáků do školy v pořadu Interview ČT24 komentoval také lidovecký poslanec Marek Výborný. „Je potřeba říct, že pokud se žáci vrací do školy, je potřeba ochránit učitele, to chci zdůraznit. To znamená, že budou platit velmi přísná preventivní opatření, děti budou nosit roušky, jak i ministerstvo sdělilo, stejně tak bude povinnost velmi častého větrání,“ připomíná.

Návrat žáků do lavic je podle něj zásadní, protože školní prostředí má řadu účelů. „Škola není jenom o přesunu informací, ale má důležitý prvek socializační, má důležitou roli empatickou, má důležitou roli v tom, že žáci se učí spolupracovat při plnění různých úkolů, a to prostě při distanční výuce přes monitor jde velmi těžko,“ uvedl Výborný.