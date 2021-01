Školáci se vracejí do lavic, učit se ale budou stále na dálku

Loni v březnu to bylo poprvé, kdy se milion šest set tisíc žáků a studentů mohlo s učiteli vidět jen na dálku. Podobné to bude pro většinu z nich i teď. Prezenční výuka žáků ve školách je pro premiéra Andreje Babiše (ANO) prioritou. Neumí si představit, že by se v druhém pololetí do lavic nevrátili. Vše ale musí zvážit epidemiologové.

Ministr školství v brzkou změnu nevěří. „Rád bych byl optimistou, ale tváří v tvář těm číslům, tak jsem skutečně zvědavý, jaká budou nezkreslená data hned po Novém roce, a to bude rozhodující,“ uvedl Robert Plaga (za ANO).

Odhadnout, jak bude vypadat vzdělávání třeba v druhém pololetí, neumí ani šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. „Teď tedy na nejbližší týdny je moje prognóza poměrně velmi bídná,“ dodal.

Na první stupeň se vrátí jen prvňáci a druháci

Od 4. ledna zůstanou otevřené pouze mateřské a speciální školy. Do lavic těch základních mohou přijít jen prvňáci a druháci. Jako třeba Johana, které distanční výuka moc nevyhovovala. „Moc paní učitelce nerozumím a je to prostě horší,“ říká žákyně druhé třídy.

Své prvňáky bude dál ve třídě vídat i Hana Veselková. Věří, že tento rok bude pro učitele i žáky lepší než ten uplynulý. Doufá, že očkování pomůže. I ministr školství považuje za klíčové, jestli pedagogové budou o vakcínu stát. „Pevně doufám, že zájem o očkování bude a že se to nebude týkat jen učitelů,“ dodal Plaga.

To, že do škol budou chodit neočkované děti, podle ministra zdravotnictví nevadí. I když často nemoc přenáší. „Ve chvíli, kdy z dětské populace se to nemůže šířit, protože dospělá populace je proočkovaná, tak si nemyslím, že by muselo být speciální opatření pro školy,“ vysvětlil Jan Blatný (za ANO).