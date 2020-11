Blatný představil index rizika PES, má přehledně určovat platná opatření proti šíření koronaviru

„Když víme, že od středy tohoto týdne se pohybujeme na stupni číslo čtyři, pak pokud to vydrží do středy příštího týdne, tak bychom od dalšího pondělí mohli rozhodovat o rozvolnění,“ nastínil Blatný, jak bude jeho resort pracovat s indexem.

Podobně jako takzvaný semafor využívá PES barevné škály pro různé stupně rizika – od zelené při nejnižším riziku po fialovou při nejvyšším. Jednotlivá opatření jsou rozdělena do pěti kategorií. Všechny stupně rizika vyžadují nouzový stav. Podle Blatného je to například kvůli omezování shromažďování. Ministr potvrdil, že navrhne prodloužení nouzového stavu, který nyní platí do 20. listopadu, o dalších třicet dní.

„Bez existence nouzového stavu se tato tabulka stává relativně bezcennou a všechna opatření se dostávají pouze do roviny doporučení,“ uvedl ministr.

Podle indexu PES budou například roušky venku i uvnitř povinné od druhého stupně rizika, rovněž od tohoto stupně ministerstvo doporučí pracovat z domova. Například služby budou zavřené pouze ve čtvrtém a pátém stupni, stejně jako vnitřní sportoviště.