Jak změní vakcíny proti covidu svět v první polovině roku 2021

Žádná z doposud schválených vakcín nebyla testována na to, jestli očkovaný člověk nemůže nakazit ostatní. Testy se soustředily na to, aby se zjistilo, zda očkování chrání přímo očkovaného. Není tedy zatím jasné, jestli očkovaný člověk nemůže být asymptomatickým přenašečem, který může virus šířit mezi ostatní.

Právě proto je v plánech kladen takový důraz na seniory –⁠ tato skupina má největší pravděpodobnost, že skončí se závažným průběhem v nemocnici, a nedaří se ji chránit jiným způsobem. A právě starší a rizikoví také mají nejdelší dobu hospitalizace, což nemocnicím komplikuje léčbu dalších pacientů s jinými nemocemi a je to jednou z hlavních příčin omezování jiných lékařských výkonů.

Pokud se podaří spolehlivě ochránit ty zranitelné, měly by se nemocnice s dalšími případy vypořádat snadněji. Dosavadní průzkumy veřejného mínění naznačují, že právě senioři si nebezpečí dobře uvědomují a patří ke skupinám, které se chtějí nechat očkovat nejvíce.

Budu muset nosit i po očkování roušku nebo respirátor a dodržovat rozestupy?

Ano, v první polovině roku 2021 se s největší pravděpodobností tato pravidla příliš nemohou rozvolnit. Důvodů je více.

Vybudovat si imunitu po očkování trvá tělu nějakou dobu. U vakcín od Moderny i Pfizeru je to přibližně 21–⁠28 dní –⁠ do té doby není ještě imunita kvalitní. A to znamená, že minimálně měsíc po vakcinaci nebude člověk proti covidu-19 ještě imunní a měl by dodržovat všechna bezpečnostní opatření známá v České republice jako RRR, ruce-⁠roušky-rozestupy.