„Ještě bych neotevíral šampaňské, ale můžeme ho dát chladit,“ říká k vývoji vakcíny biochemik Konvalinka

„Já si myslím, že to je rozhodnutí riskantní, ale správné,“ řekl Konvalinka k plánovanému otevření škol 18. listopadu. Zavření škol je podle něj to nejdražší opatření, které vláda může v souvislosti s koronavirem zavést. „A to jak ekonomicky, tak ve smyslu vzdělání dětí, jejich socializace, jejich schopností být jedni s druhými,“ dodal. To, že děti budou muset mít po celou dobu pobývání ve škole roušku, vidí Konvalinka jako problém v tom smyslu, že to pro některé děti může být velmi těžké. „Nikdo z toho nemá radost. Vypadá to obtížně, náročně, asi by (děti) neměly v té škole sedět mnoho hodin,“ uvedl. Zároveň ale nařízení chápe a tvrdí, že s epidemií se musí zacházet s respektem.

Konvalinka také tvrdí, že to, že se vůbec neuzavřely mateřské školy, bylo jakýmsi kompromisem v těžké době, se kterou se museli vypořádat prakticky všichni. „V ideálním světě bychom zastavili společnost úplně celou, ale ty náklady by byly obrovské. Pokud potřebujeme, aby zdravotní sestry, lékařky a lékaři chodili do nemocnic a léčili nás, tak potřebujeme se postarat o jejich děti,“ uvedl. Konvalinka: Lidé nemají pozitivní motivaci jít na testy Konvalinka má na současnou epidemickou situaci v Česku podobný názor jako ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), který ve středu řekl, že Česko nemá vyhráno, ale je na dobré cestě. Čísla podle něj nejsou radostná, ale ani se nezhoršují. „Já bych upozornil na to, že počet testů je stále nižší než minulý a předminulý týden, čili počet těch pozitivních tomu odpovídá,“ dodal. Důležité podle něj je také to, že mírně klesá počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19 a také těch, kteří v souvislosti s nákazou zemřeli. Optimistické je údajně také to, že reprodukční číslo už kleslo pod 1. Konvalinka ale odhaduje, že počet infikovaných v české populaci je třikrát až čtyřikrát vyšší než uvádí oficiální čísla.

Prorektor UK si myslí, že by laboratoře měly testovat více vzorků. Problém je ale v tom, že lidé nechodí, jelikož nemají pozitivní motivaci nechat se otestovat. Podle Konvalinky se lidé bojí, že budou muset zůstat doma, přijdou o peníze a kvůli nim budou muset jít do karantény další lidé. „Myslím si, že jednou z cest by bylo snížení ceny (testu),“ dodal. Bude o Vánocích lépe? „Já jsem optimista, sluníčkář a pozitivně naladěný člověk a myslím si, že všechno zvládneme a dobře to dopadne. Na druhou stranu patřím mezi ty vědce, kteří jsou opatrnější,“ řekl Konvalinka s tím, že razantnější opatření by byla sice nepříjemná, ale trvala by kratší dobu. Podle něj bude postupné rozvolňování opatření znamenat to, že tady restrikce budou delší dobu. Zároveň si myslí, že před Vánocemi už bude situace taková, že lidé budou mít možnost nakupovat ve více obchodech. „Budeme se moci minimálně v rodinách sejít a něco oslavit. Po Novém roce, když se to nezhorší, tak se postupně budeme vracet k normálnímu životu,“ řekl. Konvalinka je přesvědčen o tom, že virus nezeslábl. „Také nejsme promoření, také spousta odborníků říkala, že počet lidí, kteří mají protilátky, je stále velmi nízký, v jednotkách, možná malých desítkách procent,“ dodal. Důležité je podle něj srazit virovou nálož v populaci tak, aby denně přibývalo nových případů jenom ve stovkách. „To se dá zařídit, Izraelcům se to povedlo, a potom masivně testovat tak jako v Koreji nebo na Tchaj-wanu,“ uvedl. Vakcína všechno vyřeší Konvalinka uvedl, že se všechno vrátí do starých kolejí, až bude k dispozici vakcína. Například firma Pfizer už uvedla, že její vakcína má účinnost devadesát procent, výsledky jsou podle prorektora velmi zajímavé. „Musím varovat, že jsou to předběžné výsledky. Všechny informace, které máme, jsou z firemních údajů. Nejsou to data, která by byla ověřena,“ upozornil. „Ještě bych neotevíral šampaňské, ale můžeme ho dát chladit,“ uvedl v souvislosti s vakcínou.



Vakcína je už ve třetím stádiu klinického testování na více než čtyřiceti tisících dobrovolnících. Podle Konvalinky dostala polovina lidí vakcínu a druhá polovina placebo. „Pak pozorovali, u kolika z nich přirozenou cestou dojde k nějaké náhodné infekci tím virem, a ukázalo se, že jenom velmi výjimečně došlo k infekci očkovaných,“ uvedl. Upozornil však, že v tuto chvíli není možné říci, jak dlouhou ochranu toto očkování poskytne, pravděpodobně by však mohla být dlouhodobá. V souvislosti s ruskou vakcínou Konvalinka vyjádřil pochybnosti nad tím, že Putinova vláda vakcínu schválila dříve, než prošla všemi stádii klinického použití. To je podle něj nešťastné. „Teď už, zdá se, se dostala dál v klinickém použití, ale zase ty výsledky nemáme,“ dodal. Vzhledem k politickému pozadí vývoje vakcíny musejí být vědci podle Konvalinky opatrnější. Bez očkování možná nebude cestování Zároveň vyjádřil obavy z toho, že v budoucnu by to mohlo fungovat tak, že pokud člověk nebude mít očkování proti koronaviru, nebude moci například cestovat za hranice. „Neočekávám to, ale bojím se toho,“ řekl. Podle něj bude potřeba proočkovat celý svět. „Pokud lidé nebudou proočkováni, tak ten virus se bude pořád dál šířit,“ dodal.