První nezávislé studie popsaly účinnost i vedlejší následky očkování proti covidu

Data k účinnosti vakcíny se vztahují ke skupině 11 600 účastníků studie. Ochrana, kterou očkovací látka poskytuje, závisí přitom podle článku na dávkování. Ze 4440 očkovaných, kteří dostali dvě plné dávky, onemocnělo covidem-19 jen 27 lidí, tedy 0,5 procenta. Ve zhruba stejné kontrolní skupině, která covidovou vakcínu nedostala, to bylo 71 lidí, tedy 1,6 procenta. Z toho podle vědců vyplývá, že účinnost vakcíny je 62 procent.

Vakcína AZD1222 se podle článku v časopise The Lancet zatím ukázala být bezpečnou. Jen u tří z téměř 24 tisíc účastníků klinických testů se po zhruba třech měsících objevily vážné zdravotní problémy. Není přitom jasné, zda s vakcínou přímo souvisely. Všichni tři se uzdravili nebo se brzy uzdraví, uvádí se v článku, na němž se podílelo několik desítek vědců.

U menší podskupiny účastníků studie, kteří dostali neplánovaně poprvé jen poloviční a až podruhé celou dávku, byla ale účinnost dokonce 90procentní. Jednou z možných příčin je, že v této skupině nebyl žádný člověk starší 55 let. Vědci v článku uvádějí, že bude třeba ještě dalšího výzkumu, aby se prokázala účinnost ve skupině starších lidí, kteří jsou covidem-19 obzvlášť ohrožení.

Něco jiného než ochrana před nemocí, je obrana před nákazou. Zatímco vakcína velmi dobře funguje na to, aby protilátky nemoc porazily, nezdá se, že by dokázaly viru zabránit proniknout do těla. Ochranu před nákazou virem SARS-CoV-2, který nemoc covid-19 způsobuje, neposkytuje vakcína příliš vysokou. Infekce se prokázala u 29 z 3300 očkovaných účastníků studie (0,9 procenta). U zhruba stejně velké kontrolní skupiny neočkovaných se nakazilo 40 lidí (1,2 procenta).

Účinnost vakcíny ve vztahu k infekci koronavirem je tak pouhých 27 procent: zbytek lidí se nakazí, ale nemoc zvládne bez větších potíží, protože jejich imunita získaná kombinací té přirozené a získané z vakcíny virus porazí. A také u této části studie se ukázaly problémy s dávkováním. Když se nepodaly dvě plné dávky, ale jen poloviční a potom plná, zvýšila se účinnost přípravku na 59 procent.

Agentura Reuters upozornila, že se vakcína vyvinutá firmou AstraZeneca a Oxfordskou univerzitou považuje za klíčovou pro boj s covidem-19 v rozvojovém světě. Ve srovnání s přípravky firem Moderna a Pfizer-BioNTech je totiž výrazně levnější a lze ji lépe distribuovat; nepotřebuje na rozdíl od nich nízké teploty kolem minus 70 stupňů Celsia.

Vakcína Pfizeru je ještě účinnější

Ve stejný den, tedy 8. prosince, vyšla i další nezávislá zpráva, tentokrát amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který posuzoval vakcínu Pfizer-BioNTech testovanou na 44 tisících lidech. Ten uvedl, že první vakcína proti Covidu-19 zvažovaná pro distribuci v USA „splnila předepsaná kritéria úspěšnosti“ v klinické studii a připravila agentuře cestu k distribuci možná již tento víkend.

Externí panel vědeckých poradců ještě ve čtvrtek tuto zprávu FDA přezkoumá a provná ji s doprovodnou analýzou od výrobců. Očekává se, že pokud bude zpráva komisí přijata příznivě, pak FDA do několika dní udělí mimořádné povolení pro USA.