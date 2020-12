První studie naznačila, že očkování vybudí imunitu na stejně dlouho jako prodělání covidu

Vědci z amerického Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID) zjistili, že imunita po vakcíně společnosti Moderna vydrží nejméně tři měsíce, velmi pravděpodobně ale mnohem déle. Výzkum publikovali v časopise New England Journal of Medicine .

Vakcína mRNA se od těch tradičních liší tím, že neobsahuje žádné mrtvé či oslabené původce nemoci, ale genetickou informaci viru. Tato metoda je přirovnávána k návodu, podle kterého si tělo dokáže vytvořit vlastní protilátky. Za další výhodu Klaus Cichutek z Institutu Paula Ehrlicha považuje to, že RNA má jednoduchou strukturu, což otevírá možnost do několika týdnů vyprodukovat miliony dávek.

S nástupem vakcín na bázi mRNA kritici uvádějí, že tato cesta je příliš riziková, neboť by mohla vyvolat autoimunitní onemocnění nebo vést ke změnám DNA. Šéf německé očkovací komise Thomas Mertens to odmítá s tím, že pro to neexistuje žádný důkaz. Vzhledem k současným znalostem také není nutné obávat se dlouhodobých následků.

Cichutek tvrdí, že neexistuje žádné nebezpečí integrace mRNA do lidského genomu. „Genom se u lidí nachází ve formě DNA v buněčném jádře. Integrace ribonukleové kyseliny (RNA) do deoxyribonukleové (DNA) není možná mimo jiné kvůli rozdílné chemické struktuře,“ vysvětluje.

Molekulární bioložka Tugce Aktasová z Institutu Maxe Plancka k tomu poznamenává, že teoreticky je možné díky reverzní transkripci ledasco, prakticky se ale taková pravděpodobnost rovná nule. Reverzní transkripce je proces, kdy se genetická informace přepíše z RNA do DNA.

Když je to tak snadné a přitom účinné, proč už se dávno nepracuje na spoustě dalších vakcín, které by mohly fungovat na stejném principu a pomáhaly by proti dalším nemocem? Viroložka Ulrike Protzerová z Helmholtzova střediska v Mnichově uvádí, že jen málo virů má pro takovou transkripci potřebný enzym. „Jsou to vlastně jen (retroviry) HIV, HTLV a HBV,“ řekla. Zmíněné viry vyvolávají nemoci AIDS, T-buněčnou leukémii a hepatitidu B.

Otázky, na které zatím nejsou odpovědi

Stále existuje řada otázek, na které věda hledá odpovědi. Tou klíčovou je, zda vakcíny brání vzniku nemoci nebo nakažlivosti – tedy jestli může očkovaný člověk někoho nakazit, aniž by sám měl příznaky nemoci.

Například podle imunoložky Larisy Labzinové je možné, že lidé, kteří prošli testováním očkovací látky, covid-19 dostali, ale neobjevily se u nich žádné jeho symptomy. To zatím studie nezjišťovaly, důležité totiž bylo především to, zda vakcíny brání těžkému průběhu nemoci, který hrozí přehlcením zdravotních kapacit i těch nejvyspělejších států.