Očkování zachránilo za sto let přes milion českých životů, tvrdí analýza

Web vakciny.net je jedním z mnoha na toto téma v České republice. Tyto stránky vede RNDr. Marek Petráš, kter ýje také autorem několika publikací na toto téma. Zatím neexistuje jeden oficiální český portál o vakcinaci, což je podle profesora Romana Prymuly, náměstka ministra zdravotnictví a předsedy České vakcinologické společnosti, chyba. Mělo by se to změnit už během příštího roku, kdy by měl takový webový portál vzniknout.