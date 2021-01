Evropská komise objednala málo vakcín, jejich nedostatek bude největší problém, očekává ředitel Motola

„Český zdravotní systém byl dlouhá léta budován hodně centralizovaně. My jsme ho po roce 1989 decentralizovali a neuvědomili jsme si, že byl centralizovaný. Dnes máte některá centra – Zlínsko nebo Vysočina jsou hezkým příkladem –, která nemají objem lůžkové nebo superspecializované péče. (…) Praha je dnes plná lůžek, která se dají využít,“ srovnal. Uvítal by proto, kdyby vznikl systém, který by kapacity nemocnic koordinoval a přetížení menších nemocnic zabránil.

Až začne vakcinace široké veřejnosti, budou zdravotníci z FN Motol očkovat asi 500 lidí denně. Ve vakcinačních týmech ale budou titíž lékaři, kteří se zároveň starají o nemocné, kteří v Motole leží. Podle ředitele půjde o doktory s částečnými úvazky navíc, což považuje za problematické. Nemyslí si, že by se mělo dlouhodobě očkovat v nemocnicích, chce, aby jejich roli převzala kapacitní vakcinační centra, v nichž by ovšem nepracovali nemocniční lékaři. „O to by se měli podělit praktičtí lékaři a ambulantní specialisté, kteří v dané oblasti mají ambulanci,“ míní.

Ludvík věří, že se nemocnicím dramaticky uleví, až budou naočkováni lidé patřící do rizikových kategorií. „Pokud tito lidé nepůjdou do nemocnic, tak se to dá zvládnout. Ta skupina je dva miliony lidí v kategorii 65+ a půl milionu lidí, kteří trpí komorbiditou. Takže pokud bychom oočkovali 2,5 milionu lidí, tak si myslím, že by to mohlo situaci výrazným způsobem ovlivnit,“ očekává.