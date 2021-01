Léková agentura EU schválila použití vakcíny od společnosti Moderna

Objev nových případů infekce v provincii Che-pej vzbuzuje obavy vzhledem k blížícím se oslavám lunárního Nového roku, který letos připadá na 12. února. Pracující a studenti z velkých čínských měst se každoročně v tuto dobu vydávají do svých domovských provincií na rodinné sešlosti a hostiny. Během čtyřicetidenního období kolem Nového roku Číňané uskuteční obvykle kolem tří miliard cest.

Čínská televize odvysílala záběry, na nichž je vidět pracovníky městských služeb, jak dezinfikují ulice Š'-ťia-čuangu, ležícího 300 kilometrů jižně od metropole Pekingu. Úřady ve městě rovněž zakázaly shromažďování. Lidé, kteří by chtěli město opustit vlakem nebo letadlem, musí předložit negativní test na koronavirus. Výuka ve všech školách ve městě byla přerušena.

Čínské úřady uzavřely metropoli provincie Che-pej poté, co se v oblasti objevilo 117 nákaz koronavirem. Dálnice směřující do jedenáctimilionového Š'-ťia-čuangu byly zablokovány, mimo provoz je i terminál pro dálkové autobusy.

Jako poslední stát v Evropské unii spustilo očkování proti covidu-19 Nizozemsko. První vakcínu dostala pečovatelka z domova pro seniory ve městě Veghel na jihovýchodě země. „Tolik mrtvých. Tolik zármutku. Už to nechci prožít znovu,“ řekla po očkování Sanna Elkadiriová s tím, že považuje za povinnost nechat se očkovat s ohledem na bezpečí pacientů, o které se stará.

Inspektoři WHO se do Číny stále nedostali

Světová zdravotnická organizace (WHO) v úterý oznámila, že Čína stále nevydala všechna potřebná povolení pro mezinárodní tým vědců, který má v zemi přispět k řešení otázky původu viru SARS-CoV-2. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nad přístupem Pekingu vyjádřil zklamání. Vědci měli do Číny přiletět v nejbližších dnech.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing na středeční tiskové konferenci uvedla, že problém se netýká pouze víz. Čínští experti se rovněž nyní potýkají s novými ohnisky nákazy, podotkla mluvčí. Podle ní obě strany pokračují v jednání o termínu, itineráři a dalších podrobnostech návštěvy.