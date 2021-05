Imunita proti covidu by mohla vydržet celý život, ukazuje několik výzkumů

Imunolog Michel Nussenzweig z Rockefellerovy univerzity v New Yorku, který je hlavním autorem práce o délce imunity, tvrdí, že paměťové buňky, jež vznikly jako reakce na nákazu a poté byly ještě posílené očkováním, jsou tak silné, že odolávají i nejrůznějším variantám nového koronaviru. A to znamená, že lidé, kteří si covidem prošli a pak byli naočkovaní, s velkou pravděpodobností nebudou potřebovat třetí posilovací dávku vakcíny, jež by měla ostatním pomoci právě proti vznikajícím variantám.

Druhá studie , zveřejněná zatím bez recenzního řízení na serveru BioRxiv, zase prokázala, že tyto paměťové B lymfocyty pokračují ve zrání a posilování ještě nejméně 12 měsíců po nemoci. To podle autorů naznačuje, že imunita vyvolaná nemocí i očkováním by mohla být opravdu dlouhodobá.

Je to podobné jako s knihou: když ji člověk přečte, odloží si ji do knihovny – ale když si potřebuje něco z knihy připomenout, prostě si ji z poličky vytáhne a opět přečte. Podobně se do buněk v kostní dřeni ukládají vzpomínky imunitního systému na předchozí infekci covidem – a podle jedné ze studií publikované v časopise Nature mohou kdykoliv v případě potřeby znovu začít vyrábět protilátky.

Odporují výsledky starším studiím?

Studie Aliho Ellebedyho z Washingtonské univerzity zkoumala imunitu 77 lidí, kteří měli covid. Jen šest z nich muselo s touto nemocí do nemocnice, zbytek zvládl chorobu jen s mírnými příznaky.

Ukázalo se, že hladina protilátek u nich čtyři měsíce po nemoci rychle klesla a pak pokračovala v poklesu ještě několik dalších měsíců. To odpovídá řadě jiných studií. Není to ale důkaz toho, že by obranyschopnost organismu klesala: kdyby krev obsahovala vysoké množství protilátek proti každému patogenu, s nímž se kdy tělo setkalo, nebylo by v ní nic jiného než jen protilátky.

Imunitní systém má ale jiný trik: zatímco množství protilátek v krvi po nemoci rychle klesá, paměťové B buňky zůstávají v kostní dřeni stabilní a jsou připravené v případě potřeby (tedy v případě dalšího setkání s nákazou) zasáhnout.

Ellebedy a jeho tým získali vzorky kostní dřeně od 19 lidí zhruba sedm měsíců poté, co překonali covid-19. Patnáct jich mělo paměťové B buňky v detekovatelném množství, ale čtyři ne. Podle práce to potvrzuje již dříve pozorovaný jev: někteří si po nemoci imunitu vůbec nevytvoří. Proč, to zatím není známé, ale vědci to již nyní intenzivně zkoumají – může to hrát klíčovou roli v dalších letech s covidem.

Tyto výsledky podle Ellebedyho jednoznačně podporují myšlenku, že také lidé, kteří se vyléčili z covidu, by měli být očkováni.