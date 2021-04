Japonsko řeší čtvrtou vlnu a zaostává v očkování. V ohrožení je už i tak prodražená olympiáda

Částečně tuto drakonickou cenu kompenzují peníze získané z vysílacích práv. Podle Rady pro mezinárodní vztahy tvoří tyto finance většinu z utržených prostředků, více než polovina peněz z televizních práv ale jde Mezinárodnímu olympijskému výboru, nikoliv hostitelům. Ti se musí spolehnout na sponzory, prodeje lístků, licencování a sportovní fanoušky, kteří si platí drahá místa v hotelích, utrácí v restauracích, místních obchodech či barech.

Tato část finančního koláče – už tak David oproti Goliáši, jakým jsou náklady na pořádání Her – nyní v Tokiu odpadá. Loni japonské hlavní město Hry odložilo o rok s tím, že astronomická investice do Her se vrátí spolu se zahraničními fanoušky a turisty. Lákadla a přípravy na olympiádu byly v Tokiu všudypřítomné už několik let v předstihu, nyní je ale jasné, že zahraniční fanoušci do Tokia ani tento rok nezamíří.