Ukončené očkování proti koronaviru má v Česku více než pět milionů lidí

Ve čtvrtek podstoupilo očkování v Česku zhruba padesát tisíc lidí. Je to o deset tisíc méně než před týdnem. Pokles v mezitýdenním srovnání byl zaznamenán v každém dni tohoto týdne. Ještě na začátku prázdnin se přitom denně nechávalo proti covidu očkovat i více než sto tisíc lidí.

Testování ve školách se proplatí z evropských fondů

Ministerstvo financí předloží ministerstvu školství podmínky, za kterých bude možné proplácet náklady na testování dětí ve školách z evropských fondů. Budou obdobné, jako při čerpání jiných evropských peněz.

Výdaje škol na testování budou nejprve hrazeny z rozpočtu ministerstva školství, následně bude možné požádat o proplacení z Fondu solidarity EU. Česká republika z tohoto fondu získá 17,4 milionu eur (zhruba 442 milionů korun), z toho na screeningové testování dětí vláda vyčlenila až 237 milionů korun.

Vláda již dříve schválila, že se děti v prvních dnech po zahájení školního roku preventivně třikrát otestují antigenními testy, které zajistí stát. Pokud se škola rozhodne nahradit je PCR testy, bude si testování muset zajistit sama. Na každý pak dostane příspěvek dvě stě korun. Stejná částka za jeden PCR test platila do konce uplynulého školního roku.

Peníze z Fondu solidarity jsou určeny na zpětnou úhradu veřejných výdajů spojených s prevencí šíření koronaviru – například na vývoj očkovacích látek, na léky, ochranné prostředky nebo třeba právě na laboratorní analýzy a antigenní či PCR testy.

„V tuto chvíli čekáme na prováděcí akt Evropské komise, na jehož základě nám převedou peníze na účet Národního fondu. Předpokládám, že by se tak mohlo stát v průběhu září. Následně musí být peníze vyčerpány do 18 měsíců, tedy zhruba do prvního čtvrtletí roku 2023,“ informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).