Roušky ve školách nejsou dobrý nápad, shodli se poslanci Špičák a Maříková

Povinnost pro žáky mít zakrytý nos a ústa při výuce v pondělí neskončí, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Možnost zrušení povinnosti od příštího týdne zmínil počátkem tohoto týdne šéf resortu školství Robert Plaga (za ANO). Vojtěch uvedl, že s Plagou a hygieniky by měl v pondělí znovu jednat, záležet bude na vývoji epidemiologické situace.

Podle místopředsedy sněmovního výboru pro zdravotnictví Špičáka nesoulad vypovídá o tom, že chybí exaktní data a velmi těžko se posuzuje, které z jednotlivých restriktivních opatření je to účinné. Jako politik to nepovažuje za šťastné, ministři by se prý měli domluvit. „Pokud jde o roušky, tak bych se přimlouval, aby je žáci nenosili,“ sdělil s tím, že opatření „není ze života“.

Členka sněmovního výboru pro zdravotnictví Maříková to vidí podobně. „Za mě není dobrý nápad, že děti musí nosit roušky, jelikož se jim špatně dýchá, zvláště teď, když je teplé počasí, pak se špatně soustředí na výuku. Největší problém s tím mají malé děti,“ tvrdí.

Je tempo rozvolňování příliš překotné?

Informace má z e-mailů od rodičů a u malých dětí se navíc problémy dají předpokládat. „Kdo měl někdy malé děti, ví, že někdy mají problém se i samy vysmrkat,“ podotkla. Nesmyslnost opatření prý dokládá i to, že děti se ve škole testují. Ministerstvo zdravotnictví podle ní možná samo nevěří svým „čínským antigenním testům“, které jsou pro příznakové jedince.

Řeč se stočila i na tempo rozvolňování, které může být varovné při srovnání s minulým rokem. Špičák z něj strach nemá. „Teď je jiná proočkovanost. Myslím si, že rozvolňování mělo být rychlejší, pokud jde o návrat dětí do tříd, protože máme nejdéle zavřené školy v Evropě. To mělo být rychlejší,“ uvádí Špičák s tím, že reakce na překvapivě rychlý ústup pandemie je logická.

SPD odmítá covid pasy, nepřeje si také diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat a testovat. Současný pokles pandemie vidí Maříková ve více faktorech. „Určitě má vliv očkování, ale také promoření, žádná vakcína vás nikdy nechrání na sto procent,“ míní s tím, že si přeje dobrovolné očkování. Cestovat se podle ní dá i bez covid pasu.