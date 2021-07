Otevírají se další očkovací centra bez registrace, postupně mají být ve všech krajích

Zařízení v kraji, kde zájemci dostávají očkování bez předchozího objednání, využívají vakcínu Comirnaty od firem Pfizer/BioNTech a vakcínu Janssen od společnosti Johnson & Johnson. Druhá z nich je jednodávková. Vhodnost vybrané látky před očkováním musejí lidé konzultovat s lékařem. „Je to kvůli možné kontraindikaci. Ne pro každého jsou vhodné všechny vakcíny, z toho důvodu je tady lékař,“ řekl krajský koordinátor očkování Jiří Lučan.

Zdravotníci v PSG aréně Zlín začali zájemce očkovat v osm ráno, za první půlhodinu mělo o tento způsob vakcinace zájem asi dvacet lidí, dlouhé fronty se netvořily. Očkování bez registrace je lidem v regionu od středy k dispozici také ve zdravotním středisku v Luhačovicích na Zlínsku a v Uherském Hradišti ve společnosti Medical Plus.

„Přišla jsem sem, protože se nemůžu dovolat naší zdravotní sestře a skončila mi moje lékařka. Přes centrální systém se mi to zdá zdržování, a když mám volno, tak jdu radši sem. Určitě jsem ráda, že ta možnost je,“ uvedla jedna ze zájemkyň Věra Kolajová.

Ostravské centrum s kapacitou až osm set lidí denně bude otevřené každý den od 08:00 do 19:00, posledního zájemce o očkování přijme v 18:30. Očkovací místo bude provozovat Fakultní nemocnice Ostrava, zdravotníci budou podávat jednodávkovou vakcínu od společnosti Johnson&Johnson.

„Nemusím se registrovat a nemusím jít znova, takže určitě pro mě jednodávková vakcína (Janssen) je lepší. Rozhodl jsem se z toho důvodu, že chci vycestovat do zahraničí. A jelikož se restrikce a tady ty věci neustále mění, tak jsem se radši rozhodl, že se naočkuji,“ uvedl ráno jeden ze zájemců o očkování.

Prvním očkovacím místem v Královéhradeckém kraji, kde se začne očkovat proti covidu-19 bez objednání, bude ve středu 21. července poliklinika EDUMED v Jaroměři na Náchodsku. Očkování tam bude probíhat od 14:00 do 18:00 hodin.

Ve středu v poledne zahájí provoz centrum v obchodním centru Olympia v Brně, uvedla mluvčí Fakultní nemocnice u svaté Anny Dana Lipovská. Brněnské očkovací centrum bude otevřeno denně od 10:00 do 20:00. Lidé budou mít na výběr jednodávkovou vakcínu od společnosti Johnson&Johnson a dvoudávkovou od Pfizer/BioNTech.

V Olomouci se podobné centrum oteřvít v obchodní galerii Šantovka v centru města, fungovat by mělo od poloviny příštího týdne. Očkovat se zde budou moci proti covidu-19 lidé starší šestnácti let, k dispozici jim bude vakcinace od firem Pfizer/BioNTech a Johnson & Johnson. Očkovací místo má fungovat ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc.

Další očkovací místo, kde bude možné se nechat očkovat bez registrace, by mělo v následujících dnech vzniknout také v Hradci Králové. Krajský koordinátor očkování a lékařský náměstek ředitele Fakultní nemocnice (FN) Hradec Králové Jaroslav Malý řekl, že očkovací místo pro neobjednané otevře ne dříve než příští týden. Zřejmě vznikne v jednom ze dvou obchodních center v blízkosti vlakového nádraží.

„Počítá se s tím, že se centrum bude otevírat v polovině příštího týdne, prázdné prostory v prvním poschodí se nyní budou kompletně vybavovat jak nemocničním vybavením, tak IT technikou. Počítá se s provozem sedm dní v týdnu od rána do večera, od 09:00 do 19:00,“ uvedl hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN).

První centra bez registrace začala fungovat minulý týden na pražském Chodově a na hlavním nádraží v Praze. Od pondělí je v provozu očkovací místo v pražském obchodním centru Nový Smíchov. Podle vlády by zařízení, kde se očkuje bez objednání, měla postupně vzniknout ve všech krajských městech v Česku.