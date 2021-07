Testy ve středu prokázaly 266 případů nákazy, zkrátil se termín druhé dávky vakcíny

Za celou Českou republiku je nyní šestnáct případů na sto tisíc obyvatel za uplynulých sedm dní, o šest více než před týdnem. Z krajů je na tom nejlépe Karlovarský se čtyřmi případy, Olomoucký a Zlínský pak mají pět nákaz za sedm dní na zmíněný počet obyvatel.

Naopak nejvíce nových případů vykazuje Praha, kde také proti stavu před týdnem nákaz přibylo z 32 na 41. Největší procentní nárůst v mezitýdenním srovnání má Pardubický kraj, konkrétně zhruba čtyřnásobně, ze čtyř na šestnáct nových případů za sedm dní na sto tisíc obyvatel. Zhruba dvaapůlkrát více nákaz proti minulému týdnu vykazují také Královéhradecký a Ústecký kraj.

Od čtvrtka se také pro nově registrované k očkování proti covidu-19 zkracuje termín druhé dávky 21 dní po první, dosud to u vakcíny Pfizer/BioNTech bylo 34 až 42 dní. U ostatních vakcín se rozestup nemění, ty se ale podávají méně často a očkují s nimi většinou praktičtí lékaři. K očkování se dosud v Česku registrovalo více než 5,83 milionů lidí, tedy asi 54 procent populace.

Registrovaní, kteří už první dávku dostali nebo už mají termín, si tak nově interval očkování zkrátit nemohou. Povolené je to jenom pro děti ve věku 12 až 15 let, které by díky tomu mohly stihnout plně očkované začátek školního roku. Pokud budou mít dokončené očkování, nemusí se testovat.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň rozšíří možnosti nechat se očkovat bez předchozí registrace. V pondělí se takové místo otevře v obchodním centru na pražském Smíchově. Provozovat ho bude motolská fakultní nemocnice, která podle ministra Adama Vojtěcha zvládne naočkovat až tři sta lidí denně. Od začátku týdne už stovky lidí využily možnost očkování bez registrace na pražském Chodově a hlavním nádraží.

Poslanci proberou aktuální stav epidemie

Poslanci se ve čtvrtek mimořádně sejdou z podnětu části opozice k debatě o aktuálním stavu epidemie covidu-19. V návrhu programu schůze je také vznik vyšetřovací komise k řešení koronavirové krize.

Navrhovatelé z řad Pirátů se Starosty a koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) chtějí, aby poslanci diskutovali také o takzvaném pandemickém zákonu a o opatřeních.