Už první dávka očkování chrání před variantami covidu. Nejasnosti ale panují okolo delty

Už v pondělí by lidé měli mít možnost očkovat se bez předchozí registrace. Zatím jen na dvou místech v Praze – na hlavním nádraží a v obchodním centru na Chodově. Podle zájmu by jich pak mohlo být víc. Dosud byla tato možnost výjimečná, když očkovacím centrům zbyly vakcíny, pro které si registrovaní nepřišli.

Od příštího týdne bude očkování bez registrace přístupnější. Očkovat se budou moci ti, kteří nemají první dávku odjinud. Pokud bude o vakcíny bez registrace zájem, chce ministerstvo zdravotnictví takto připravit i další místa.

„Mělo by to být určeno pro ty, kteří vůbec nejsou naočkovaní, abychom je přitáhli, oslovili. Jsou to lidé, pro které je problematické se registrovat nebo si kvůli jejich pohodlí nechtějí dopředu něco plánovat,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Od července přijde méně očkovacích látek

Celkově má do Česka přijít méně vakcín. „Tuto informaci jsme věděli s předstihem, tak jsem se na to připravili. Jsme schopni toto krátkodobé ponížení, jak já věřím, že je krátkodobé, vykrýt ze svých zásob,“ vysvětlil pražský koordinátor očkování Martin Ježek.

Podle ředitele Stodské nemocnice Miroslava Zábranského nedostatek látek od Pfizeru komplikuje očkování u nejmladších. „Právě proto u části populace 18 a níže se prodlužují čekací doby,“ popsal Zábranský.