Očkování proti covidu-19 běží naplno. Co byste měli vědět před vakcinací?

Co je dobré vědět před očkováním

Je očkování povinné?

Očkování je dobrovolné a je až na výjimky zdarma. V Česku se může k vakcinaci objednat každý člověk ve chvíli, kdy bude splňovat podmínky právě očkované skupiny obyvatel. Ty aktuální jsou vždy uvedené na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Kdo se může očkovat a kdo by se měl vakcíně vyhnout?

V současné době je očkování otevřené pro všechny občany ČR ve věku 16 let a více. Lékaři ho doporučují zejména starším lidem, osobám se sníženou imunitou a lidem, kteří spadají do ohrožené skupiny.

Očkování na covid-19 zatím nebude přístupné malým dětem, není ale vyloučeno, že se to v budoucnosti změní.

Už je povoleno očkování i pro těhotné a kojící ženy, lidi trpící imunodeficitou nebo osoby po transplantaci orgánů.

Přesto může výjimečně být pro někoho očkování zbytečně vysokým rizikem. Má-li člověk jakoukoliv pochybnost o tom, zda je vzhledem k jeho zdravotnímu stavu či zkušenostem s dřívějším očkováním vakcinace vhodná a bezpečná, měl by to konzultovat se svým praktickým lékařem nebo specialistou.

Může nezletilý člověk podstoupit očkování bez souhlasu zákonného zástupce?

Nezletilí zájemci o očkování, kterým je 16 a více let, nemusí k aplikaci očkování dorazit v doprovodu zákonného zástupce. Sám nezletilý může udělit informovaný souhlas s očkováním (výjimku tvoří pouze osoby se sníženým intelektem). Souhlas nemusí být písemný, očkovací místo si jeho písemnou formu ovšem může vyžádat.

Složitější situace by nastala, pokud by rodiče tlačili dospívajícího do očkování, přičemž on sám by s tím nesouhlasil. V krajním případě by takový spor mohl dospět k soudu, který by situaci posuzoval podle § 100 odst. 1 občanského zákoníku a § 35 odst. 1 zákona o zdravotních službách.

Mají se nechat očkovat lidé, kteří už covid-19 prodělali?

Očkovat se nemohou lidé, kteří prodělali covid v době devadesát dní před plánovaným očkováním. Toto datum se počítá od posledního pozitivního PCR testu.

Vakcinace krátce po prodělaném covidu není doporučená kvůli vyššímu riziku vedlejších účinků; neměla by však být nebezpečná. Odložení očkování bylo původně motivované především nedostatkem vakcín, s nímž se na jaře většina evropských zemí potýkala.

Co dělat, když se člověk nakazí covidem těsně před očkováním nebo mezi oběma dávkami?

Pokud se člověk nakazí a je pozitivně testován na covid poté, co se zaregistruje k očkování a dostane termíny, budou oba termíny automaticky zrušeny – ale registrace zůstává platná.

Nové termíny pak dostane přidělené také automaticky, až uplyne devadesát dní od ukončení izolace nebo posledního pozitivního PCR testu. Jakmile se po této lhůtě na očkovacím místě uvolní termíny, přijde zájemci na mobil kód PIN2 a vybere si z nabízených termínů.

Pokud se stane, že zájemce o vakcínu onemocní covidem-19 po první dávce, ale ještě před podáním druhé dávky, musí se druhá dávka také odložit o devadesát dnů od ukončení izolace. V tomto případě je třeba kontaktovat očkovací místo, kam se člověk zaregistroval.

Jak probíhá registrace?

Existují dvě možnosti, jak se nechat registrovat k očkování: elektronickou registrací v centrálním systému nebo u svého obvodního lékaře. Ne všichni lékaři ale očkování provádějí.

Člověk, který se smí očkovat, může kdykoliv požádat o elektronickou registraci, systém sám pozná, zda jsou splněné všechny podmínky – například ví, jestli člověk prodělal nedávno covid, podle toho, že měl v uplynulých devadesáti dnech pozitivní PCR test.

Přihlášení k očkování probíhá ve dvou krocích. Obojí lze provést na portálu crs.mzcr.cz.

Prvním krokem je registrace, při které se vyplní telefonní číslo, pak dorazí na mobil SMS zpráva s ověřovacím kódem PIN1. Po jeho vyplnění je nutné zadat do systému základní údaje o očkovaném a místo, kde by mělo k vakcinaci dojít. Všechno probíhá na webu registrace.mzcr.cz.

Když se v očkovacím centru uvolní místo, přijde zájmci esemeskou kód PIN2 – pomocí něj se provede samotná rezervace, a to do 48 hodin po obdržení PIN2.

Imobilní zájemci o očkování musí kontaktovat svého praktického lékaře. Mají výjimku z registrace přes centrální rezervační systém, praktik se s nimi individuálně domluví, jak pro ně očkování zajistit.

Lidé, kteří se necítí technicky zdatní nebo nemají potřebné technologie, mohou využít pomoci řady informačních linek, zřizovaných neziskovými subjekty či kraji. Krajské a obecní linky jsou určeny pro občany žijící v příslušném kraji či obci. Funguje také centrální infolinka 1221. Vážně nemocní lidé se zájmem o očkování by se měli obrátit na stránky pacientských organizací, kde se dozví, jak funguje registrace k očkování v jejich případě.

Jak a za jakých podmínek lze změnit místo či termín očkování první nebo druhou dávkou?

Ze závažných důvodů je možné termín očkování zrušit nebo změnit. Závažným důvodem však není například termín dovolené, ale třeba nějaká jiná nemoc nebo závažná životní událost.

Termín očkování první i druhou dávkou lze změnit telefonicky přes linku 1221 anebo kontaktováním konkrétního očkovacího centra. V případě změny termínu u dvoudávkových vakcín se při změně termínu první dávky automaticky posune také termín druhé dávky.

Jak se chovat před očkováním?

Žádná přísná pravidla nejsou nastavená. V případě akutních zdravotních problémů je dobré poradit se s obvodním lékařem. Experti doporučují několik dní před očkováním spíše klidový režim, klidný a dlouhý spánek a také se raději vyhýbat alkoholu a dalším návykovým látkám – oslabují totiž imunitní systém, takže pak by mohlo mít očkování slabší než očekávaný dopad.

Obecně platí, že vyčerpaný organismus reaguje na jakákoliv očkování hůř – mohly by se objevit silnější vedlejší účinky. Přímo v den očkování není zapotřebí jít nalačno, doporučuje se kvalitní snídaně a lidé, kteří užívají pravidelně léky, by si je normálně měli vzít.

Smí se ve stejné době podstoupit jiná očkování?

Nedoporučuje se absolvovat vakcinaci proti covidu ve stejné době jako jiná očkování. Aplikace jakékoliv jiné očkovací látky se doporučuje s odstupem minimálně 14 dnů před nebo po očkování proti covidu-19. V případě, že přesto nedopatřením dojde k podání jiné očkovací látky v tomto období, není nutné opakovat dávku žádné z očkovacích látek.

Jakými očkovacími látkami se u nás vakcinuje?

K očkování v České republice byly schváleny tyto očkovací látky:

Vakcína Comirnaty společnosti Pfizer je nejčastěji používaná očkovací látka proti covidu v ČR. Je to dvoudávková vakcína založená na principu mRNA tvořícím spike protein. Více o vakcíně Comirnaty je na stránkách SÚKL.

Vakcína Moderna od stejnojmenné společnosti je také založena na principu mRNA tvořícím spike protein. I tato mRNA vakcína je dvoudávková. Další podrobnosti jsou rovněž k dispozici na stránkách SÚKL.