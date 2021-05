Předposlední vlna očkování se rozběhla, v červnu by měli následovat všichni od 16 let

K očkování proti koronaviru se v Česku mohou od půlnoci z neděle na pondělí hlásit lidé nad 40 let. Jedná se pravděpodobně o předposlední takto vymezenou věkovou skupinu. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) totiž avizoval, že následná registrace k očkování už bude otevřena pro všechny starší 16 let. Premiér Andrej Babiš (ANO) konkrétně hovořil o tom, že by tato možnost měla být dostupná od 1. června.