WHO už nechce nazývat varianty covidu podle zemí. Představila nové názvosloví

WHO pojmenovala čtyři znepokojivé varianty, veřejnosti známé jako varianty britská (B.1.1.7), jihoafrická (B.1.351), brazilská (P.1) a indická (B.1.617.2). Nyní budou označeny řeckými písmeny Alpha, Beta, Gamma a Delta: to má odrážet pořadí jejich odhalení. V budoucnu by měly všechny další znepokojivé varianty být označované následujícími písmeny v řecké abecedě.

Podle bakteriologa Marka Pallena, který se účastnil jednání o nových jménech, padlo rozhodnutí zvolit tento systém pojmenování po několika měsících jednání s odborníky, kteří zvažovali řadu jiných možností - například řecké bohy.