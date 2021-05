ŽIVĚ: Dojde po covidu k restartu? Odpovědi hledá Fokus Václava Moravce

Jedna z hostů herečka a fotografka Vanda Hybnerová upozorňuje, že kultura v období covidových restrikcí fungovala ve velmi omezených podmínkách. Například online divadelní vystoupení se podle ní nedá srovnat s tím, když má herec zpětnou vazbu od diváků. „Nevíme, jestli se na nás společnost těší a bude chtít navázat tam, kde jsme přestali nebo od nás jako od umělců bude očekávat něco nového.

“Kultura v praxi bývá spíše upozaděná, i když hodnotově patří vysoko,„ říká sociolog Martin Buchtík. Podle něj ale restart pro živou kulturu nebude těžký, protože je zde velké množství lidí, kteří se těší. “Je to něco, co spoustě lidem chybí a my to vidíme i z našich dat,„ rozvádí Buchtík.