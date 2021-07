Očkování proti covidu je od pondělí možné i bez registrace, vláda projedná zkrácení rozestupu mezi dávkami

Na pražském hlavním nádraží bude očkovací místo pro neregistrované otevřeno od 12 do 19 hodin a zájemci o vakcínu dostanou přípravek Johnson & Johnson, tedy jednodávkovou vakcínu. V chodovském obchodním centru bude očkovací místo otevřeno od 10 do 19 hodin celotýdenně a v pracovní dny ještě o hodinu déle. Zdravotníci zde budou podávat dvoudávkovou vakcínu Pfizer/BioNTech.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška je nezbytné v létě proočkovat co nejvíce lidí. „Musíme se stihnout co nejvíce proočkovat během letních měsíců, abychom si nevytvořili virovou nálož, která by mohla na podzim hodně zkazit trend,“ uvedl.

Původně však přiznávala lidem již tři týdny po první dávce podobná práva jako plně očkovaným – mohli tedy například chodit do restaurace nebo ke kadeřníkovi bez testu. To však od 9. července již neplatí, za dostatečně chráněného proti nákaze covidem-19 je považován pouze člověk, který dostal obě dávky a od druhé uplynuly alespoň dva týdny, tedy osm týdnů od první dávky.

Očkování v neděli pokračovalo obdobným tempem jako předchozí neděli. Počet podaných dávek dosáhl 29 715, z nich 21 511 byly druhé dávky. V uplynulém týdnu vakcinace zpomalila, a to i bez ohledu na fakt, že v pondělí a úterý byly svátky. Pouze ve středu dostalo vakcínu přes sto tisíc lidí, zatímco v předchozích týdnech se v pracovní dny pohybovaly počty dávek většinou nad 110 tisíci.

Do soboty bylo v Česku alespoň jednou dávkou očkováno téměř 49 procent populace, dokončené očkování má asi 35 procent lidí. Zatímco mezi seniory nad 70 let je alespoň jednou dávkou očkováno přes 80 procent populace, u třicátníků je to méně než 40 procent a v nižších věkových skupinách ještě méně. Nízká proočkovanost a více sociálních kontaktů jsou podle odborníků i za nárůstem počtu nových případů, které se objevují zejména mezi mladými ve věku 16 až 29 let.

Nakažených přibývá, nikoli však v nemocnicích

Nákaza covidem-19 se v neděli potvrdila u 147 lidí oproti 106 z předchozího týdne. Reprodukční číslo stouplo na 1,45, je nejvyšší od začátku roku, přičemž vyšší hodnoty byly už jen loni v první polovině loňského října, kdy v Česku naplno startovala druhá vlna epidemie.

Zatímco však tehdy poté, co začal růst počet nakažených, začal se zvyšovat i počet lidí, kteří museli kvůli komplikovanému průběhu covidu-19 do nemocnice, nyní počet hospitalizovaných stále klesá. Denní přírůstky pozitivních testů přitom mezitýdenně stoupají již dva týdny. V nemocnicích je nyní 25 pacientů s covidem-19, z nich dva jsou v těžkém stavu. Je to nejméně od poloviny loňského března.

Víkend tentokrát nepřinesl zhoršení epidemické situace v Praze. V sobotu byl přírůstek nižší než o týden dříve, v neděli s 62 novými případy totožný. Za sedm dní přibylo ve městě 34 nových případů na sto tisíc obyvatel. Praha již není nejhůře zasaženým okresem v republice, nyní se nákaza nejrychleji šíří na Plzeňsku. V okrese Plzeň-sever je týdenní incidence 43 případů na sto tisíc obyvatel, v Plzni-městě a také na Rokycansku 42 případů na sto tisíc obyvatel za sedm dní. V celorepublikovém průměru přibylo za týden 13 lidí s covidem-19 na sto tisíc obyvatel.

Španělsko nově zařadilo Českou republiku mezi rizikové státy. Znamená to, že kdo přicestuje z ČR do Španělska, musí prokázat, že má dokončené očkování, anebo že podstoupil PCR test s negativním výsledkem.