Epidemie v Česku dál zpomaluje. V Moravskoslezském kraji očkují mobilní týmy

Mezi regiony zůstává nejhorší epidemická situace v Plzeňském kraji, kde k úterý připadá za uplynulých sedm dní devětadvacet nakažených na sto tisíc obyvatel. Následuje Praha s incidenčním číslem dvacet. Proti pondělí se ale toto číslo v obou krajích mírně snížilo, podobně jako v dalších čtyřech krajích. Kleslo i v Karlovarském kraji, kde stejně jako v Olomouckém počet nově nakažených za týden na sto tisíc lidí nyní činí tři. V porovnání s ostatními regiony je to nejnižší incidence.

V pondělí v mezitýdenním srovnání ale ubylo dávek vakcíny proti covidu, které zdravotníci aplikovali. První pracovní den týdne dali zhruba 51 tisíc injekcí s očkovací látkou, zatímco minulé pondělí přibližně o téměř sedmnáct tisíc více. Od začátku vakcinace ministerstvo eviduje přes 10,4 milionu očkování.

Například v Moravskoslezském kraji v pondělí vyrazily do terénu mobilní očkovací týmy, které nabízejí vakcíny lidem v odlehlejších obcích bez nutnosti předchozí registrace. Zdravotníci vyrazili do Osoblahy a Jablunkova, v úterý zamíří do Vítkova. Zájemci se mohou nechat naočkovat přípravkem Janssen firmy Johnson & Johnson či vakcínou společnosti Pfizer.