Děti bez otestování nebudou moci cvičit uvnitř a zpívat. Rouška bude pro ně povinná všude

Vláda v pondělí schválila pravidla a covidová opatření ve školách pro nový školní rok. Děti by se měly na jeho začátku hned třikrát otestovat na koronavirus, a to prvního, šestého a devátého září. V případě, že by testování nepodstoupily, musely by mít po celou dobu ve škole zakrytá ústa a nos. Povinnost nosit roušky ve společných prostorách bude platit pro všechny žáky a studenty. Na úterní tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že neotestované děti budou moci cvičit jenom venku, kromě toho budou mít zákaz zpívat.