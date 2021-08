Trojí testování, nebo respirátor. Vláda schválila pravidla pro nový školní rok

Výjimku z testování by měli mít žácí, kteří nemoc prodělali, anebo jsou plně naočkovaní. V kategorii do sedmnácti let zatím druhou dávku vakcíny dostalo necelých devadesát tisíc dětí a mladistvých.

Kolika žáků se bude výjimka z testování týkat, začali například na pražské základní škole ve Vodičkově ulici zjišťovat během pondělka. „Požádali jsme rodiče dětí, které už jsou očkované, aby se nám ozvali,“ popisuje ředitelka Dagmar Zelená. Od ministerstev školství a zdravotnictví očekává také instrukce, jaký doklad po rodičích očkovaných dětí vyžadovat.