V neděli přibylo 77 nakažených, vláda projedná opatření ve školách

Za minulý týden potvrdily testy přes 1260 nových případů nákazy koronavirem. Bylo to o šest procent více než o týden dřív. Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, kleslo pro pondělí z nedělních 1,07 na 1,03. Nad hodnotou jedna se drží devátým dnem.

Nejvíce se nákaza šíří v Praze. Na sto tisíc obyvatel tam připadá skoro 29 nových případů za posledních sedm dní. Následuje Jihočeský kraj s 15 případy. Toto takzvané incidenční číslo vykazuje sedm krajů pod nižší hodnotou než deset. Nejlépe je na tom Zlínský kraj s necelými pěti novými případy na sto tisíc obyvatel za poslední týden.

Počty hospitalizovaných s prokázaným covidem zůstávají nízké. Nedělních 46 případů bylo nejméně od 25. července.

Od začátku epidemie loni v březnu bylo v Česku potvrzeno 1,676 milionu případů onemocnění. Za stejnou dobu zemřelo 30 375 lidí s prokázanou nákazou. Za minulý týden přibyla do statistik ministerstva tři úmrtí.

Zdravotníci v neděli aplikovali 11 816 dávek vakcíny, což je zhruba o 6800 méně než ve stejném dni předchozího týdne. Poměr se ale může změnit, protože údaje o naočkovaných se do statistik dostávají se zpožděním. Od začátku vakcinace Česku podali zdravotníci 10,97 milionu dávek. Dokončené očkování má přes 5,3 milionu lidí.

Laboratoře za neděli podle předběžných údajů provedly 58 300 testů. O týden dříve jich bylo skoro 70 500. U preventivních a plošných testů, které jsou nejčastější, podíl odhalených případů v mezitýdenním srovnání stagnoval na 0,08 procenta. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, se snížil z 0,39 na 0,22 procenta. V případě diagnostické indikace, kdy jsou testováni například lidé vykazující příznaky, klesl podíl pozitivních vzorků z 1,12 na necelé procento.

Pravidla začátku nového školního roku

Vláda na pondělním večerním mimořádném zasedání projedná, jak budou s ohledem na pandemii koronaviru fungovat školy od začátku září. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo návrh protiepidemických opatření pro provoz škol od září na konci července. Resort školství poté materiál rozeslalo školám s tím, že konečnou podobu dostanou po úpravě do finální podoby mimořádného opatření.

Z návrhu mimo jiné plyne, že školy by měly od září v co největší míře zachovávat homogenitu skupin dětí a omezit slučování tříd či hromadné školní akce. Neměly by se pořádat například besedy či divadelní představení, omezit by se měl i pohyb cizích lidí v prostorách škol a tělocvik by měl být co nejvíc venku. To, kde budou muset děti a zaměstnanci školy nosit roušky či respirátory, by se mělo řídit aktuálními opatřeními ministerstva.

Šéf resortu školství Robert Plaga (za ANO) dříve uvedl, že jako minimum předpokládá zachování roušek třeba na chodbách či v šatnách. Ministerstvo začalo návrh konzultovat s řediteli škol. Podle některých řadu navrhovaných opatření nebude možné splnit.

Podle již dříve schváleného materiálu se žáci základních a středních škol na začátku září třikrát otestují antigenními testy na covid-19.