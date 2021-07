Varianta delta změnila průběh pandemie v USA. Vrací se roušky, a to i pro očkované

K vydání nových pokynů vedly podle Walenskyové nové důkazy o tom, že očkované osoby, které se virem přes vakcinaci nakazí, produkují při infekci variantou delta podobné množství viru jako neočkovaní a mohou tedy částice SARS-CoV-2 snadno šířit. „Máme nové vědecké poznatky týkající se varianty delta, které vyžadují, abychom aktualizovali pokyny týkající se toho, co můžete dělat, když jste plně očkováni,“ řekla Walenskyová.

Neočkovaní Američané by se podle ní měli nechat co nejdříve očkovat a nosit roušky ve veřejných vnitřních prostorách, dokud nebudou plně vakcinovaní, doporučila. Kromě toho by si plně očkovaní lidé v místech s „vysokou nebo značnou“ mírou přenosu měli při pobytu ve vnitřních prostorách opět začít zakrývat dýchací cesty.

CDC považuje za značný přenos padesát až sto případů na každých sto tisíc lidí v populaci za období sedmi dnů. Některá místa v USA přitom tuto hranici v současné době až několikanásobně překročila a hlásí více než tři sta případů na sto tisíc osob za týden, uvedla. „Jde o opravdu mimořádné množství přenosu viru.“ Ve školách by měli nosit roušku bez ohledu na stav očkování úplně všichni, doporučuje CDC.

Změny kvůli variantě

Tyto pokyny ruší květnové doporučení CDC, že plně očkovaní lidé se mohou roušek vzdát. Toto rozhodnutí bylo založeno především na nízké pravděpodobnosti, že by očkovaní lidé mohli virus šířit. Pokud se u nich přece jen objeví průlomová infekce, mají lidé očkovaní jednou z mRNA vakcín v nose asi o 40 procent méně viru než nakažení neočkovaní lidé, uvedli vědci ještě 22. července v časopise New England Journal of Medicine. Tyto údaje jsou ale založené na infekcích staršími variantami viru.

Varianta delta je však úplně jiná. „Delta se chová jedinečně odlišně od minulých kmenů viru, které způsobují covid-19,“ uvedl Walenskyová. Liší se od dříve dominantní varianty alfa, u níž bylo velmi nízké až nulové riziko, že by ji mohl přenášet plně očkovaný člověk.